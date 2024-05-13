"Прессинг был": Аlyona Аlyona призналась, как они нарушили правила Евровидения

Конкурсантки из Украины пошли на риск ради важной миссии.

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Аlyona Аlyona рассказала, какое правило Евровидения они нарушили / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Аlyona Аlyona и Jerry Heil в конце своего финального выступления на Евровидении-2024 в Мальме, Швеция, выкрикнули со сцены призыв к миру в Украине. Эта часть их номера была согласована с организаторами конкурса, и никак не угрожала их участию.

"Мы коммуницировали со многими представителями от государства, нашей командой, общественным вещателем. Это было наше большое коллективное решение", - рассказала Аlyona Аlyona ТСН.

Однако был со стороны украинских конкурсанток и нарушение правил. Организаторы Евровидения настаивают на аполитичности конкурса, поэтому любое проявление каких-либо убеждений строго пресекалось.

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Алена отмечает, что их команда пошла на риск ради украинских защитников, которые сейчас в плену у страны-оккупанта. В грин-руме все, кроме артисток, сидели в футболках с надписью "Свободу защитникам Азовстали", что являлось прямым нарушением правил Евровидения.

"Чтобы вы понимали, такого шмона не было никогда. Их одели участники команды, потому что могли бы их забрать из зала, но артисты остались. Чтобы вы понимали, там такое было! Там заклеивали все надпись, все бренды, если у тебя где-то на ногтях, на лице. Аполитическое прессование было очень большим. Мы рискнули и тайком надели такие футболки", - рассказала Аlyona Аlyona.

Евровидение-2024 Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который прошел 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах. Представители Украины на Евровидении-2024, дуэт alyona alyona & Jerry Heil заняли третье место. Первое место досталось певцу Nemo из Швейцарии.

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Ранее стало известно, что победители Евровидения 2024 разбили хрустальный кубок во время выступления. Nemo вышли на сцену, чтобы еще раз исполнить свою победную песню, когда случилось несчастье.

Также Главред рассказывал, о чем песня The Code победителей конкурса Nemo, и как переводятся слова трека, который стал для молодых артистов своеобразным манифестом.

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