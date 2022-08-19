"Позорище": Волочкова заявилась к нотариусу в трусах

Анастасия Волочкова / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова собралась судиться с недоброжелателями.

Судя по ее последнему посту в Instagram, балерина решила обратиться за помощью к нотариусу.

"Все, кто пытаются меня обмануть, пользуясь моей добропорядочностью и доверчивостью, потом очень жалеют. Потому что, когда я отстаиваю правду, судьба распоряжается так, что мошенники всегда наказаны за несправедливость и предательское отношение ко мне", - написала Волчокова в подписи к посту.

Анастасия Волочкова / скриншот

Поддержки со стороны поклонников балерина так и не дождалась - многие осудили как ее поведение, так и ее внешний вид.

"Может пора уже с головой дружить и не доверять никому, Анастасия?", "А вы специально даёте себя обмануть, чтобы потом судом и скандалами вытащить по полной", "В трусах и на копытах, все стабильно", "Да сними ты эти каблуки, позорище, это уже в прошлом", - писали под постом Волочковой.

Напомним, ранее Волочкову раскритиковали за нескромный наряд. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в платье без бюстгальтера. В таком образе она снималась в новом клипе на свою песню.

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