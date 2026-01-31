Познаю себя: Шэрон Стоун после инсульта ощущает связь с потусторонним миром

По словам 67-летней актрисы, пережитый опыт кардинально изменил её восприятие мира.

Шэрон Стоун после инсульта ощущает связь с потусторонним миром / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sharonstone

Кратко:

Шэрон Стоун начала ощущать контакт с душами умерших

Актриса во время рисования иногда "слышит голоса"

Голливудская звезда Шэрон Стоун поделилась неожиданными откровениями о жизни после тяжелого инсульта, который она перенесла 25 лет назад. По словам 67-летней актрисы, пережитый опыт кардинально изменил её восприятие мира и открыл новые, мистические ощущения.

В интервью Extra Стоун призналась, что со временем начала ощущать некий контакт с душами умерших - как родных людей, так и незнакомцев. Особенно остро эта связь проявляется во время её занятий живописью.

Именно так родилась серия её картин Rogues Gallery, в которой актриса создаёт портреты людей из разных исторических периодов. Она говорит, что во время рисования иногда "слышит голоса" тех, кого изображает, и воспринимает это как глубокий эмоциональный и духовный диалог.

Одной из самых болезненных работ для Стоун стала картина Him - портрет человека, который, по её ощущениям, погиб во время утопления на работорговом корабле. Актриса призналась, что во время работы над полотном словно проживала чужую трагедию и чувствовала эмоциональную боль вместе с образом.

Несмотря на необычность таких переживаний, Шэрон Стоун не считает их бременем. Напротив, она называет их даром, который помог ей глубже познать себя, найти новый смысл в творчестве и принять новый этап жизни после десятилетий в кино.

Кто такая Шэрон Стоун? Шэрон Стоун - американская актриса, модель. Обладательница премий "Золотой глобус" (1996) и "Эмми" (2004). В 2003 году получила именную звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известна по фильмам "Основной инстинкт", "На перепутье", "Казино".

