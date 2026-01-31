Познаю себя: Шэрон Стоун после инсульта ощущает связь с потусторонним миром

Кратко:
- Шэрон Стоун начала ощущать контакт с душами умерших
- Актриса во время рисования иногда "слышит голоса"
Голливудская звезда Шэрон Стоун поделилась неожиданными откровениями о жизни после тяжелого инсульта, который она перенесла 25 лет назад. По словам 67-летней актрисы, пережитый опыт кардинально изменил её восприятие мира и открыл новые, мистические ощущения.
В интервью Extra Стоун призналась, что со временем начала ощущать некий контакт с душами умерших - как родных людей, так и незнакомцев. Особенно остро эта связь проявляется во время её занятий живописью.
Именно так родилась серия её картин Rogues Gallery, в которой актриса создаёт портреты людей из разных исторических периодов. Она говорит, что во время рисования иногда "слышит голоса" тех, кого изображает, и воспринимает это как глубокий эмоциональный и духовный диалог.
Одной из самых болезненных работ для Стоун стала картина Him - портрет человека, который, по её ощущениям, погиб во время утопления на работорговом корабле. Актриса призналась, что во время работы над полотном словно проживала чужую трагедию и чувствовала эмоциональную боль вместе с образом.
Несмотря на необычность таких переживаний, Шэрон Стоун не считает их бременем. Напротив, она называет их даром, который помог ей глубже познать себя, найти новый смысл в творчестве и принять новый этап жизни после десятилетий в кино.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что запроданка Регина Тодоренко, которая недавно родила третьего ребенка российскому певцу Владу Топалову, рассказала об опасной ситуации, в которую попал ее сын. Ее ребенок оказался в угрожающем жизни состоянии.
Также стало известно о смерти известной актрисы Кэтрин О’Хара, широко известной по роли мамы Кевина Маккалистера в фильме "Один дома". Экранный сын актрисы по фильму "Один дома" Макколей Калкин посвятил Кэтрин О’Хара трогательный пост после известия о ее кончине.
Вас может заинтересовать:
- "Были родными, стали чужими": Ольга Сумская поделилась своей болью
- "Хочу зарабатывать больше": известный украинский актер рассказал о своих доходах
- Новый паспорт: предательница Елка разорвала связь с Украиной
Кто такая Шэрон Стоун?
Шэрон Стоун - американская актриса, модель. Обладательница премий "Золотой глобус" (1996) и "Эмми" (2004). В 2003 году получила именную звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известна по фильмам "Основной инстинкт", "На перепутье", "Казино".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред