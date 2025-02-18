Позитив раскрыл детали, как прошли роды жены: "Я был, все видел"

Завгородний также рассказал, как они сперва планировали назвать ребенка.

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Позитив рассказал про роды жены и раскрыл возможное имя дочери / коллаж: Главред, фото: instagram.com/positiff

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27 декабря Юлия Сахневич родила Позитиву дочь

Музыкант присутствовал на родах

Он поделился, как все прошло, и рассказал, как он и Юлия могли назвать девочку

В канун Нового года-2025 Алексей 'Позитив' Завгородний впервые стал отцом. Его жена, танцовщица Юлия Сахневич, подарила артисту дочь Марию.

О том, что у них появился ребенок, пара сообщила лишь через две с лишним недели после ее появления. Как проходили роды у жены Позитив рассказал недавно в интервью для проекта "Ранок у великому місті".

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Певец отметил, что присутствовал на родах, поддерживал Юлию и наблюдал за появлением на свет Марии. "Роды прошли клево. Я был, все видел. Если кто-то говорит, что это ужасно, то я был лучшей поддержкой для жены. Я присутствовал все время и сделал хорошо свою работу. Я со стороны все видел. Очень было все быстро. Юля молодец!" - поделился он.

Также Завгородний признался, что он и Сахневич до последнего сомневались, как назвать дочь. У них в запасе было два имени - Оливия и Мария. Однако сомнения отпали, как только малышка появилась на свет.

"У нас были очень интересные имена, например, Оливия. Как вариант, была Мария, потому что как раз было Рождество. Мы смотрим с Юлей на нее, и я такой, какая же она Оливия?! Это Машка!" - рассказал Позитив.

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Кто такой Позитив? Алексей Завгородний, более известный под псевдонимом Позитив — украинский певец и композитор, автор песен, музыкальный продюсер и актёр. Бывший участник дуэта "Время и Стекло". Сотрудничал с Потапом и продюсерским центром MOZGI Entertainment. Принимал участие в проектах "Голос. Діти" (в качестве звездного тренера вместе с Надей Дорофеевой; 4 сезон) и "Танці з зірками-7".

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