Пожилой и не похож на себя: Андрей Губин появился на публике

Российский певец Андрей Губин, который перенес длительное лечение и долгое время не выступает и не общается с прессой, появился на публике.
Как пишет пропагандистский телеграмм-канал Showbusiness24, Андрей Губин появился на публике, чтобы поделиться плодами своего труда. "Оказывается, все эти годы певец продолжал писать песни и одну из таких почти готов показал. Даже Славе Марлоу предложил её забрать бесплатно, пообещав, что она станет его "визитной карточкой", - пишет медиа.
Губин написал песню "баббл гам". Певец напел ее и на первый взгляд она выглядит слишком просто.
Сам певец выглядит плохо, по сравнению с тем, какие его помнят его поклонники и поклонницы.
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Напомним, ранее Андрей Губин появился в СМИ и рассказал о своем состоянии. Он также добавил, что собирается выезжать из России. Впрочем, российские СМИ в своем репертуаре, объяснили решение певца прогрессированием неврологического заболевания.
Еще в "нулевых" врачи поставили Андрею Губину диагноз – левосторонняя прозопалгия. Это неврологическая аномалия, из-за которой пациента мучают боли по всему телу.
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