Поведение Меган: что делают помощники звезды, когда она заходит в комнату

Меган Маркл по-особенному заставляет объявлять о прибытии собственной персоны особенным образом.

https://stars.glavred.info/povedenie-megan-chto-delayut-pomoshchniki-zvezdy-kogda-ona-zahodit-v-komnatu-10717484.html Ссылка скопирована

Меган Маркл удивляет королевскими замашками / коллаж: Главред, фото: imdb.com, instagram.com/meghan

Кратко:

Как должны анонсировать прибытие Меган

Кто рассказал об этом

Сотрудники Меган Маркл объявляют о прибытии королевской особы ещё до того, как она войдёт в комнату, даже если гостей всего двое.

В интервью Harper’s Bazaar писательница Кейтлин Гринидж рассказала, что они с герцогиней Сассекской вошли в "грандиозный" особняк в Нью-Йорке, принадлежавший одной из подруг Маркл.

видео дня

"Когда я вхожу, управляющий объявляет: „Меган, герцогиня Сассекская", хотя, похоже, мы — единственные, кроме неё, люди в доме", — написала Гринидж.

Меган Маркл знает себе цену/ Скриншот YouTube

В другом месте интервью Гринидж также рассказала, что кто-то объявил о прибытии Маркл, когда она прибыла в La Brea Tar Pits, действующий парк ископаемых и музей естественной истории в Лос-Анджелесе, чтобы встретиться с группой девочек из местной STEM-школы.

"Подъезжает гольф-кар, гравий хрустит под его шинами. „Герцогиня Сассекская", — объявляет кто-то из толпы", — написала Гринидж.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее стало известно о том, что брак принца Гарри и Меган Маркл терпит серьезные испытания амбициями бывшей американской актрисы. Наследник британского престола недоволен тем, как его жена распоряжается публичностью их общих детей.

Ранее Главред сообщал, что принц Уильям планирует окончательно разорвать связи с принцем Гарри и его женой Меган Маркл.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред