Потеря потерь: Вере Брежневой запретили въезд в РФ

Певица так распереживалась насчет утраты документа страны-оккупанта, что отреагировала на это... никак.

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ВНЖ Веры Брежневой в рф аннулировали / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ververa

Украинская певица Вера Брежнева совершенно однозначно встала на сторону Украины еще в феврале 2022 года. Она покинула страну-агрессора, и с тех пор там больше не появлялась.

Тем не менее личность Брежневой, которая имела в рф успех, как артистка и бизнесвумен, не дает покоя местным желтым газетенкам и пропагандистским СМИ, которые с огромным усердием до сих пор копают на нее грязь.

Так выяснилось, что Вере Брежневой запрещено пребывать, проживать и строить бизнес на территории страны на болотах. Это обусловлено аннулированием у певицы "документа, подтверждающего право временно или постоянно проживать в российской федерации" - ВНЖ.

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"Не исключено, что артистку лишили вида на жительство, либо она сама от него отказалась. Безусловно, за этим последовало закрытие ИП, потому что ВНЖ дает иностранцам право на ведение предпринимательской деятельности на территории России. В любом случае, теперь приехать в РФ и жить здесь, не говоря уже о том, чтобы строить карьеру, Вера Брежнева не сможет", - сообщает адвокат.

Сама артистка эту новость никак не комментирует. Вероятно, потеря документа от страны-агрессора волнует саму Брежневу куда меньше, чем российские таблоиды.

Ранее стало известно что Вера Брежнева и ее супруг, композитор и продюсер Константин Меладзе, продают права на свои песни, написанные на русском языке. "Распродажа" касается также и хитов девичьей группы ВИА Гра.

Тем временем Брежнева выпустила новую песню на украинском языке - из-за полномасштабной войны в Украине ее творчество переносит значительные трансформации.

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