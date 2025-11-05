Потап взялся за старое и сделал ошеломляющее признание

Потап рассказал, где сейчас его дом.

Потап вышел на связь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Потап

Потап рассказал чем занимается

Где он сейчас находится

Украинский рэпер Потап, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украину, ранее поменял амплуа и теперь выступает под псевдонимом Slavic Balagan.

На своей странице в соцсетях он рассказал, чем занимается в США.

"Солнце светит, ветер дует идеально, а впереди гора увлекательной работы", – отметил артист.

Потап находится в США / фото: скрин instagram.com, Потап

Потап подчеркнул, что развивает свое продюсерское агентство Mozgi International.

"Мы продолжаем строить наше глобальное видение: выпускаются песни, видео в производстве, планы развиваются, а наша география продолжает расширяться. Все двигается вперед", – написал беглец.

Потап / фото: instagram.com, Потап

Также он подтвердил, что находится в Майами.

"Здесь уже чувствуется как дома", – отметил Потап.

Потап / инфографика: Главред

О персоне: Потап Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

