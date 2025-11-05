Укр
Потап взялся за старое и сделал ошеломляющее признание

Элина Чигис
5 ноября 2025, 20:48
Потап рассказал, где сейчас его дом.
Потап
Потап вышел на связь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Потап

Украинский рэпер Потап, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украину, ранее поменял амплуа и теперь выступает под псевдонимом Slavic Balagan.

На своей странице в соцсетях он рассказал, чем занимается в США.

"Солнце светит, ветер дует идеально, а впереди гора увлекательной работы", – отметил артист.

Потап находится в США
Потап находится в США / фото: скрин instagram.com, Потап

Потап подчеркнул, что развивает свое продюсерское агентство Mozgi International.

"Мы продолжаем строить наше глобальное видение: выпускаются песни, видео в производстве, планы развиваются, а наша география продолжает расширяться. Все двигается вперед", – написал беглец.

Потап
Потап / фото: instagram.com, Потап

Также он подтвердил, что находится в Майами.

"Здесь уже чувствуется как дома", – отметил Потап.

Потап
Потап / инфографика: Главред

Отметим, как сообщал Главред, певица Алла Пугачева, которая поддерживает Украину в сражении со страной-оккупантом РФ, посвятила публикацию Юрию Николаеву, который умер вчера, 4 ноября, после проблем с легкими.

А также российский артист Сергей Глушко спел песню про измену жене на росТВ. Путинист оправдал себя тем, что такое "может случиться с каждым", намекая на свою неверность.

О персоне: Потап

Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

