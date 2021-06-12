Потап расскрыл планы на карьеру Нади Дорофеевой

Потап / Instagram

На первом сольном концерте Нади Дорофеевой продюсер Алексей Потапенко рассекретил планы на будущую карьеру подопечной, и признался, как он воспринимает популярность певицы.

Во время общения с Катей Осадчей для Светской жизни Потап порадовался за успехи Нади Дорофеевой.

Певец и продюсез пообещал, что и дальше будет развивать популярность Дорофеевой.

Катя Осадчая поинтересовалась, как он реагирует на то, что подопечная сейчас более популярная чем сам Потап.

В ответ Попа объяснил, то он повзрослел, и не гониться больше за популярностью. Раньше он бы совревновался бы даже с сыном, а теперь он радуется за достижения своих друзей и коллег.

Полный выпуск шок Светская жизнь с Катей Осадчей за 12 июня можно посмотреть онлайн на сайте 1+1 video.