Потап показал редкое фото своей мамы в честь особенного праздника

Мама и звездный сын оказались удивительно похожи.
Музыкант и продюсер Алексей Потапенко, более известный, как Потап, поздравил свою маму Людмилу Анатольевну с Днем рождения трогательным фото.
Вчера женщине, которая вырастила и воспитала одного из самых успешных артистов украинского шоу-бизнеса, исполнилось 64 года.
В честь ее праздника Потап выложил снимок, на котором Людмила Анатольевна позирует в ресторане с единственным внуком - сыном Потапенко от первого брака с Ириной Горовой, Андреем.
"Мама и сын! С Днём Рождения ! Мы тебя с Андреем любим!", - подписал фотографию музыкант. Нужно отметить, что, несмотря на элегантный возраст, к которому подбирается мама Потапа, она выглядит очень молодо и ухожено.
Людмила Анатольевна Потапенко - в прошлом успешная спортсменка, чемпионка мира по подводному плаванью в эстафете, занималась тренерской деятельностью.
Поклонники отметили удивительное сходство музыканта с его матерью, которое безошибочно угадывается на фото:
"Они похожи. Особенно взгляд. Мудрая красивая мама".
"Очень молодая и красивая мама".
"Вауууу, это ваша мама???? Шикарная женщина!"
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Ранее свою моложавую маму показала телеведущая Маша Ефросинина. Людмила Павловна также отмечала 64-летие, в честь чего ее звездная дочь выложила совместные архивные фото.
В средине января Катя Осадчая отмечала 5 месяцев ее с Юрием Горбуновым младшего сына Даниила. Поздравить внука прибыли родители Осадчей. Редкий кадр с ними телеведущая выложила в социальных сетях.
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