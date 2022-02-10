Потап показал редкое фото своей мамы в честь особенного праздника

Потап показал, как выглядит его мама / instagram.com/realpotap

Музыкант и продюсер Алексей Потапенко, более известный, как Потап, поздравил свою маму Людмилу Анатольевну с Днем рождения трогательным фото.

Вчера женщине, которая вырастила и воспитала одного из самых успешных артистов украинского шоу-бизнеса, исполнилось 64 года.

В честь ее праздника Потап выложил снимок, на котором Людмила Анатольевна позирует в ресторане с единственным внуком - сыном Потапенко от первого брака с Ириной Горовой, Андреем.

"Мама и сын! С Днём Рождения ! Мы тебя с Андреем любим!", - подписал фотографию музыкант. Нужно отметить, что, несмотря на элегантный возраст, к которому подбирается мама Потапа, она выглядит очень молодо и ухожено.

Людмила Анатольевна Потапенко - в прошлом успешная спортсменка, чемпионка мира по подводному плаванью в эстафете, занималась тренерской деятельностью.

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Мама Потапа Людмила Анатольевна с внуком Андреем / instagram.com/realpotap

Поклонники отметили удивительное сходство музыканта с его матерью, которое безошибочно угадывается на фото:

"Они похожи. Особенно взгляд. Мудрая красивая мама".

"Очень молодая и красивая мама".

"Вауууу, это ваша мама???? Шикарная женщина!"

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Ранее свою моложавую маму показала телеведущая Маша Ефросинина. Людмила Павловна также отмечала 64-летие, в честь чего ее звездная дочь выложила совместные архивные фото.

В средине января Катя Осадчая отмечала 5 месяцев ее с Юрием Горбуновым младшего сына Даниила. Поздравить внука прибыли родители Осадчей. Редкий кадр с ними телеведущая выложила в социальных сетях.

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