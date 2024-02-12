Потап обратился к украинцам из-за границы: "Продолжайте идти к Победе!"

Алексей Потапенко пожелал всем "расти и ярко сиять" на их метафорическом пути.

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Потап призвал украинцев побеждать, сиять и развиваться / коллаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap

Украинский музыкант и продюсер Потап лишь ненадолго прервал свой заграничный вояж: к Новому году он вернулся в Украину, чтобы побыть с семьей, а уже в начале февраля рванул в новую рабочую командировку.

Вопреки обилию хейтеров, которые осуждают деятельность артиста, он принял решение более подробно освещать свои передвижения за пределами страны. Также Потап стал чаще делиться с подписчиками размышлениями.

К примеру, недавно на его странице в Instagram появился пост, в котором он обратился к соотечественникам. В нем музыкант порассуждал о сложностях, которые неизбежно ожидают человека, который избрал путь саморазвития. Он призвал украинцев не бояться этого, и всеми силами приближать победу.

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"Напротив всех трудностей есть ощущение верного пути. Мы не просто боремся для себя; мы растем для своих семей, друзей и страны. Несмотря на много ненависти и негатива, встречаемого по пути, мы продолжаем стремиться к новым вершинам и не позволяем препятствиям задержать нас. Помните, каждый шаг вперед подводит нас ближе к достижению наших мечтаний. Давайте продолжать идти к Победе, расти и ярко сиять!" - пишет Алексей Потапенко под новым фото.

Многие таких вдохновенных речей от продюсера из-за границы не оценили, осуждая его за регулярные отъезды. Иные же нашли в его словах рациональное зерно, к которому стоит прислушаться.

Потап призвал украинцев побеждать, сиять и развиваться / instagram.com/realpotap

Ранее Потап тайно покинул Украину - фотографии артиста из аэропорта разлетелись по всей Сети, после чего ему пришлось оправдываться о целях своего отъезда.

После этого Потап из Испании рассказал, на каком условии готов защищать Украину на фронте. При этом певец в общении с поклонниками отметил, что не ищет для себя, как для артиста, какого-то особенного отношения.

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