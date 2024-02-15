После обвинения в абьюзе: Войтенко сделал предложение новой возлюбленной

Украинский актер, звезда сериалов "Село на миллион" и "Когда мы дома", Константин Войтенко семь лет был женат на танцовщице Валентине Марининой. В этом браке, который окончательно завершился осенью 2022 года, появилась дочь Эмилия.
Весной 2023 года артист сообщил, что в его личной жизни появился особенный человек. Им стала дизайнерка и владелица именного бренда Наталья Каминская.
Отношения пары быстро развивались, и они беззастенчиво делились с поклонниками своим счастьем в социальных сетях. Не удивительно, что когда Константин сделал Наталье предложение руки и сердца, едва ли не первыми об этом узнали поклонники пары.
Войтенко предложил своей избраннице стать его женой на День святого Валентина. Пара устроила романтический ужин в ресторане, во время которого актер преподнес Наталье кольцо. "Я сказала "Да"!" - подписала снимки с помолвки Каминская на своей странице в Instagram.
Ранее стало известно, что актер Дмитрий Ступка, который бежал в США во время полномасштабной войны, женится. Он раскрыл подробности предстоящей свадебной церемонии.
Также украинская актриса Наталка Денисенко умилила фанатов тем, как муж-воин Андрей Фединчик поздравил ее с Днем святого Валентина неожиданным подарком прямо с фронта.
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