После измены и разводы: звезда шоу "Танці з зірками" рассказал, в кого влюблен

Макс Леонов признался, как у него обстоят дела на личном фронте.

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Макс Леонов новости - Максим Леонов раскрыл подробности личной жизни / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maksleonov_official

Украинский танцор, хореограф и телеведущий, победитель 7 сезона шоу "Танці з зірками" Максим Леонов в марте 2024 года подтвердил, что больше не живет со своей женой. Причиной расставания стала неверность артиста и напряженность из-за полномасштабной войны.

Сейчас Леонов находится в поиске новых романтических отношений. В плотном графике он всегда старается найти время для любовных приключений, без которых себя не мыслит.

Об этом танцор рассказал в комментарии для шоу "ЖВЛ представляет". Впрочем, на первом месте у Леонова не новые романы, признается он.

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"Безусловно, без личного невозможно. Мы все люди. И каждому человеку нужен человек. Поэтому иногда появляется время, но не всегда. И влюблен я, во-первых, в себя и танцы", - говорит Максим Леонов.

Что такое Танці з зірками? Танці з зірками - украинское танцевальное шоу, адаптация британского проекта BBC "Strictly Come Dancing". Первый сезон вышл на телеканале 1+1 в 2006 году. Всего вышло 8 сезонов. Принцип "Танцев" прост - известные публичные личности и звезды шоу-бизнеса соревнуются за звание лучшего танцора. В этом им помогают партнеры - профессиональные танцоры и хореографы. Вместе с ними селебритис в прямом эфире исполняют танцевальный номер, на подготовку которого уходит неделя.

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