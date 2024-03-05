После двух эпизодов рака за полгода: что сейчас происходит с Сарой Фергюсон

Два тяжелых диагноза совершили двойной удар по здоровью бывшей невестки Елизаветы II.

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Сара Фергюсон онкология - как прошло лечение герцогини Йоркской / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sarahferguson15

В июне 2023 у Сары Фергюсон на ранней стадии обнаружили рак молочной железы. Опухоль удалили, однако во время реконструктивной операции врачи обнаружили у герцогини Йоркской еще одну онкологию - на сей раз злокачественную меланому.

За полгода у Ферги был обнаружено две разновидности рака, что серьезно подкосило ее моральный дух. Подруга Фергюсон сообщила изданию Рeople, как та чувствует себя сейчас.

Так стало известно, что герцогине провели дополнительную операцию, которая касалась опасной родинки и лимфатических узлов. После этого бывшая невестка Елизаветы II жила в ожидании вердикта врачей.

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"К счастью, все прошло хорошо. Это лучшая новость, которую она могла сообщить на данном этапе. Ей придется проходить осмотры каждые 12 недель. Она испытывает большое облегчение", - отмечает подруга Фергюсон.

Известно, что герцогиня Йоркская уже вернулась к своей общественной деятельности. К примеру, на этой неделе она планирует визит в Мельбурн, Австралия, где примет участие в саммите по искоренению крайней бедности Global Citizen NOW.

Кто такая Сара Фергюсон? Сара Фергюсон (Ферги) - британская писательница, активистка и телеведущая. Бывшая жена принца Эндрю, второго сына королевы Елизаветы II (1986-1996). Носит титул герцогини Йоркской. Была близкой подругой принцессы Дианы.

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