Positiff откровенно рассказал, как его изменил развод с подружкой Каменских

Украинский певец Алексей Positiff Завгородний познакомился со своей бывшей супругой, дизайнером Анной Андрийчук, когда был еще совсем юным. До свадьбы пара встречалась 7 лет - они заключили официальный брак в 2013 году.
В 2021 году, 8 лет спустя, Завгородний и Андрийчук приняли совместное решение закончить отношения. В прессе бывшие супруги отзываются друг о друге положительно, однако много подробностей про развод и его причины не разглашают.
Недавно Позитив в интервью для издания Viva! сообщил, что считает расставание с Андрийчук поучительным и трансформирующим. Благодаря разводу артист в новых отношениях сумел создать более здоровую атмосферу.
"Это была долгая работа над собой. Я проанализировал свои ошибки, осознал в каких ситуациях я был прав. ... Сейчас в новых отношениях я совсем другой человек. Я стал более сознательным, внимательным и спокойным. Я научился корректно строить диалог, потому что верю, что здоровая коммуникация - это главное", - рассуждает Завгородний.
Артист скрывает новую избранницу, про роман с которой стало известно весной 2022 года. Позитив лишь отмечает, что уже готов создать с ней семью, и планирует свадьбу, о которой мечтает его возлюбленная. Среди возможных кандидаток на сердце Алексея отмечают танцовщицу Юлию Сахневич, в паре с которой он участвовал в шоу "Танцы со звездами" в 2020 году. Однако ни певец, ни хореограф это предположение не комментируют.
Ранее украинская актриса и ведущая Лилия Ребрик рассказала про минусы новой беременности. Она проходит этот путь уже в третий раз, но нынешний опыт артистка считает совершенно уникальным.
Также легендарный певец Андрей EL Кравчук жестко распек Ани Лорак и других украинских артистов, которые сбежали в страну-оккупанта выступать за кровавые кремлевские рубли.
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