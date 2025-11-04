Укр
Попытка номер три: Дженнифер Энистон официально подтвердила рома с "гуру любви"

Анна Подгорная
4 ноября 2025, 01:30
6
56-летняя звезда "Друзей" перестала скрывать, кто заставляет ее улыбаться так счастливо.
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон сейчас - актриса встречается с Джимом Кертисом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/jenniferaniston

Кратко:

  • Дженнифер Энистон подтвердила роман с Джимом Кертисом
  • Пара вместе с лета 2025

Американская актриса Дженнифер Энистон в последнее время просто сияет - это отмечают ее друзья, коллеги и поклонники. Не последнюю роль в этом сыграл Джим Кертис - гипнотерапевт и коуч, чьей специализацией являются любовь и отношения.

В июле 2025 года Энистон и Кертиса заподозрили в романе - пара то и дело попадалась на глаза папарацци, но официальных комментариев о своем романе не давала. На днях Джиму исполнилось 50 лет, и Дженнифер пришлось раскрыть карты.

видео дня

Актриса в своем блоге в Instagram опубликовала фото, на котором нежно обнимает своего избранника сзади - оба они счастливо улыбаются. "С Днем рождения, любовь моя", - написала звезда.

До встречи с Джимом Кертисом Дженнифер Энистон была дважды замужем: за актером Бредом Питтом (2000-2005), и за актером Джастином Теру (2015-2018).

Дженнифер Энистон, Джим Кертис
Дженнифер Энистон сейчас - актриса встречается с Джимом Кертисом / фото: instagram.com/jenniferaniston

Ранее Главред рассказывал, что Дженнифер Лопес обратилась к магии, чтобы вернуть Бена Аффлека. По словам инсайдеров звезда так и не смирилась с разводом, и ищет альтернативные способы воссоединения с актером.

Также Бритни Спирс раскрыла правду о своем состоянии, которое заставляет ее исполнять странные танцы на камеру и делиться бессвязными рассуждениями в социальных сетях.

О персоне: Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон - одна из самых высокооплачеваемых актрис Голливуда, обладательница "Эмми" (2002), "Золотого глобуса" (2003) и премий Гильдии киноактеров (1996, 2020). Имеет звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известна благодаря сериалу "Друзья", где исполнила роль Рэйчел Грин. Укрепили ее популярность главные роли в комедийных фильмах "Брюс Всемогущий", "Развод по-американски", "Притворись моей женой", "Несносные боссы" и пр. Была признана журналами People, Cosmopolitan и Esquire самой красивой женщиной.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Дженнифер Энистон новости шоу бизнеса
16:38

Разведчики уничтожили важные объекты российской ПВО в Крыму: детали операцииВидео

16:36

Доллар и евро резко взлетели после падения: новый курс валют на 4 ноября

16:29

Дешево и гениально: почему украинцы выбрали солому, а не дерево

