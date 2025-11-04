Попытка номер три: Дженнифер Энистон официально подтвердила рома с "гуру любви"

56-летняя звезда "Друзей" перестала скрывать, кто заставляет ее улыбаться так счастливо.

Дженнифер Энистон сейчас - актриса встречается с Джимом Кертисом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/jenniferaniston

Дженнифер Энистон подтвердила роман с Джимом Кертисом

Пара вместе с лета 2025

Американская актриса Дженнифер Энистон в последнее время просто сияет - это отмечают ее друзья, коллеги и поклонники. Не последнюю роль в этом сыграл Джим Кертис - гипнотерапевт и коуч, чьей специализацией являются любовь и отношения.

В июле 2025 года Энистон и Кертиса заподозрили в романе - пара то и дело попадалась на глаза папарацци, но официальных комментариев о своем романе не давала. На днях Джиму исполнилось 50 лет, и Дженнифер пришлось раскрыть карты.

Актриса в своем блоге в Instagram опубликовала фото, на котором нежно обнимает своего избранника сзади - оба они счастливо улыбаются. "С Днем рождения, любовь моя", - написала звезда.

До встречи с Джимом Кертисом Дженнифер Энистон была дважды замужем: за актером Бредом Питтом (2000-2005), и за актером Джастином Теру (2015-2018).

Дженнифер Энистон сейчас - актриса встречается с Джимом Кертисом / фото: instagram.com/jenniferaniston

О персоне: Дженнифер Энистон Дженнифер Энистон - одна из самых высокооплачеваемых актрис Голливуда, обладательница "Эмми" (2002), "Золотого глобуса" (2003) и премий Гильдии киноактеров (1996, 2020). Имеет звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известна благодаря сериалу "Друзья", где исполнила роль Рэйчел Грин. Укрепили ее популярность главные роли в комедийных фильмах "Брюс Всемогущий", "Развод по-американски", "Притворись моей женой", "Несносные боссы" и пр. Была признана журналами People, Cosmopolitan и Esquire самой красивой женщиной.

