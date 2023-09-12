Популярного российского блогера отправят на фронт убивать

Российский блогер посмел иметь отличную точку зрения. Теперь власть ему мстит.

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"Так, что Аты-баты, мы - теперь солдаты"/Коллаж Главред, фото ИА Регнум

В террористической России, некая глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила Минобороны РФ призвать российского Тиктокера Даню Милохина на срочную службу в армию.

По информации Медузы, в обращении женщины говорилось, что ранее блогер из-за рубежа "расстроил многих россиян русофобскими заявлениями", а именно не поддержал войну в Украине и убийства мирных граждан. Она заявила, что служба в армии будет способствовать патриотическому воспитанию Милохина и "молодой человек сможет с оружием в руках доказать на деле свою верность и преданность нашей Родине".

Между тем, "молодой человек" оказался умнее и уже вечером 11 сентября благополучно вылетел из Родины в Дубай. "В 23:18 он пересек границу в аэропорту Внуково. Это результат консолидации и единения гражданского общества, о котором говорит наш президент. Благодарю всех за поддержку, работаем", — написала террористка. Позже пропагандисты также заявили, что Милохин состоит на воинском учете в Краснодарском крае еще с 2018 года. Все это время оснований для отсрочки у него не было.

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Напомним, ранее фитнес-блогерша, которая обосновалась на Кипре, сделала ряд циничных заявлений, называя украинских воинов "мясом", а также традиционно заявляя про "другую сторону ситуации". На своей странице, на которую подписан 1 млн пользователей, "корячка" говорит, что не нужно убивать россиян, а нужно вести переговоры.

Напомним, ранее блогерша-таролог, которая призывала сложить оружие сообщила, что она "не донатит ВСУ специально и не ест мясо, потому что она не поддерживает убийства". Она также несколько раз подчеркнула, что "разумно" и "образованные люди" должны сложить оружие и "принять врага с добром", намекая, что украинцы должны простить россиянам все убийства и разрушения и встретили российских убийц "с добром".

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