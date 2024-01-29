Популярная украинская певица рассказала про желание мобилизироваться

Марина Kruть призналась, что сейчас мешает ей пополнить ряды ВСУ.

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Бандуристка Kruть призналась, готова ли она мобилизроваться / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bandura_krut

Украинская певица, бандуристка участница Национального отбора на Евровидение в 2022 и 2023 годах, Kruть (настоящее имя - Марина Круть) свою концертную и творческую деятельность посвятила благотворительным сборам средств для ВСУ. Однако артистка не исключает, что этим она не ограничится.

В интервью для "Громадського" Круть отметила, что может пополнить ряды ВСУ. Она мотивирует это тем, что конец войны сложно прогнозируем, и ей возможно однажды придется мобилизироваться.

"Я не знаю, сколько продлится эта война. Возможно, так случится, что я еще мобилизируюсь", - отмечает бандуристка.

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В то же время она отметила, что самая близкая женщине военная специальность, на ее взгляд, это боевой медик. Однако для этого Круть не хватает навыков, к тому же при виде крови она теряет сознание.

"Самое простое, что может быть для женщины на фронте – это может быть, к примеру, боевой медик. Я не скажу, что это самое простое, но это такая для меня понятная схема, потому что, чтобы быть снайпером, нужно положить не один год жизни на это. И так же, если ты хочешь быть хорошим боевым медиком, желательно иметь медицинское образование. То есть надо приложить много усилий", - рассказала артистка.

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