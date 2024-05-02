Популярная украинская певица ложится под нож хирурга

Украинская певица и блогерша Анна Тринчер не стала скрывать от подписчиков, что ей необходима помощь медиков. В своем блоге в Instagram она рассказала, что проходит медицинское обследование и сдает анализы.
Все это необходимо артистке, чтобы подготовиться к операции - с дня на день она попадет на хирургический стол, сообщила Тринчер.
Вероятней всего операция артистки будет касаться ее глаз. У нее плохое зрение, и она часто носит очки или контактные линзы. Это приносит определенные неудобства, от которых Анна решила избавиться раз и навсегда.
"Я готовлюсь к операции. Переживаю очень. Сдаю анализы. Еще несколько суток, и я буду наконец-то видеть этот мир своими глазами", - написала в блоге певица.
Кто такая Анна Тринчер?
Анна Тринчер - украинская певица и актриса, представительница Украины на "Детском Евровидении 2015", суперфиналистка восьмого сезона шоу "Голос страны", участница второго сезона "Голос. Діти", а также актриса сериала "Школа", сообщает "Википедия".
Украинские звезды шоу-бизнеса:
Ранее жена Виктора Павлика, бизнесвумен и его концертный директор Екатерина Репяхова, рассказала, что певец готовится к операции, так как его сердце может остановиться в любой момент.
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