Популярная украинская певица ложится под нож хирурга

Анна Тринчер решилась исправить несовершенство, которое значительно влияет на качество ее жизни.

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Анна Тринчер новости - Анна Тринчер ложится на операцию / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annatrincher_official

Украинская певица и блогерша Анна Тринчер не стала скрывать от подписчиков, что ей необходима помощь медиков. В своем блоге в Instagram она рассказала, что проходит медицинское обследование и сдает анализы.

Все это необходимо артистке, чтобы подготовиться к операции - с дня на день она попадет на хирургический стол, сообщила Тринчер.

Вероятней всего операция артистки будет касаться ее глаз. У нее плохое зрение, и она часто носит очки или контактные линзы. Это приносит определенные неудобства, от которых Анна решила избавиться раз и навсегда.

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"Я готовлюсь к операции. Переживаю очень. Сдаю анализы. Еще несколько суток, и я буду наконец-то видеть этот мир своими глазами", - написала в блоге певица.

Анна Тринчер новости - Анна Тринчер ложится на операцию / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annatrincher_official

Кто такая Анна Тринчер? Анна Тринчер - украинская певица и актриса, представительница Украины на "Детском Евровидении 2015", суперфиналистка восьмого сезона шоу "Голос страны", участница второго сезона "Голос. Діти", а также актриса сериала "Школа", сообщает "Википедия".

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