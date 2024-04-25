Популярная украинская актриса хочет пойти в ВСУ

В Украине нет обязательной женской мобилизации, но сегодня все больше женщин принимают судьбоносное решение - идти на фронт и защищать страну от оккупанта. Над этим серьезным решением раздумывает и звезда сериала "Однажды под Полтавой" Анна Саливанчук.
Актриса рассказала об этом в интервью программе "Ближче до зірок". Она призналась, что мысль о военной службе достаточно часто посещает ее.
"Эта мысль не покидает меня до сих пор. Я могу быть нормальным медиком", - говорит Саливанчук. Единственное, что отделяет ее от окончательного решения, это ответственность за двоих несовершеннолетних детей.
Ее сыновья, 8-летний Глеб и 3-летний Никита, еще слишком малы, чтобы оставлять их, убеждена артистка.Меж тем она была бы рада сыграть женщину-военного в кино после окончания полномасштабной войны в Украине.
Кто такая Анна Саливанчук
Анна Валерьевна Саливанчук – украинская актриса театра и кино. Актриса Киевского академического драматического театра в Подоле. В 2006 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и ТВ им. И. К. Карпенко-Карого.
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