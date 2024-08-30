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Популярная российская певица-путинистка уходит со сцены

Элина Чигис
30 августа 2024, 12:28
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72-летняя певица-путинистка в последние годы и так мало выступает на концертах.
Ирина Аллегрова
Путинистка Ирина Аллегрова уходит со сцены / коллаж: Главред, фото: t.me/allegrovaofficial

Российская певица Ирина Аллегрова, которая поддерживает незаконное полномасштабное вторжение РФ в Украину, рассказала журналистам, что решила завершить свою творческую карьеру.

Как сообщает российское пропагандистское СМИ StarHit, уже в ближайшее время Аллегрова уйдет со сцены. О своем решении она сообщила за кулисами российского музыкального конкурса "Новая волна".

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Отметим, сначала любительница диктатора Путина приостановила концертную деятельность во время пандемии, а потом так ее и не возобновила. Последний альбом путинистки вышел в 2021 году.

Кто такая Ирина Аллегрова?

Ирина Аллегрова - советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка террористической России. Наиболее известные шлягеры в её исполнении — "Странник", "Угонщица", "Императрица", "Бабы-стервы" и "Я тебе не верю" в дуэте с Григорием Лепсом. Одна из первых поддержала военное вторжение России в Украину.

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Напомним, ранее певица вдруг пожаловалась на войну. В марте Аллегрова должна была дать два концерта в Москве и Санкт-Петербурге, но неожиданно их отменила. Россияне категорически отреагировали на такую новость, но Аллегрова удивила их своим признанием.

Ранее также певица появилась в одном из музыкальных шоу, выпуск которого был посвящен песням Аллегровой. Несмотря на то, что зрители ожидали приятного музыкального ностальгического вечера, Аллегрова закатила скандал.

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