Популярная российская певица-путинистка уходит со сцены

72-летняя певица-путинистка в последние годы и так мало выступает на концертах.

https://stars.glavred.info/populyarnaya-rossiyskaya-pevica-putinistka-uhodit-so-sceny-10592846.html Ссылка скопирована

Путинистка Ирина Аллегрова уходит со сцены / коллаж: Главред, фото: t.me/allegrovaofficial

Российская певица Ирина Аллегрова, которая поддерживает незаконное полномасштабное вторжение РФ в Украину, рассказала журналистам, что решила завершить свою творческую карьеру.

Как сообщает российское пропагандистское СМИ StarHit, уже в ближайшее время Аллегрова уйдет со сцены. О своем решении она сообщила за кулисами российского музыкального конкурса "Новая волна".

видео дня

Отметим, сначала любительница диктатора Путина приостановила концертную деятельность во время пандемии, а потом так ее и не возобновила. Последний альбом путинистки вышел в 2021 году.

Кто такая Ирина Аллегрова? Ирина Аллегрова - советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка террористической России. Наиболее известные шлягеры в её исполнении — "Странник", "Угонщица", "Императрица", "Бабы-стервы" и "Я тебе не верю" в дуэте с Григорием Лепсом. Одна из первых поддержала военное вторжение России в Украину.

Ирина Аллегрова - последние новости по теме

Напомним, ранее певица вдруг пожаловалась на войну. В марте Аллегрова должна была дать два концерта в Москве и Санкт-Петербурге, но неожиданно их отменила. Россияне категорически отреагировали на такую новость, но Аллегрова удивила их своим признанием.

Ранее также певица появилась в одном из музыкальных шоу, выпуск которого был посвящен песням Аллегровой. Несмотря на то, что зрители ожидали приятного музыкального ностальгического вечера, Аллегрова закатила скандал.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред