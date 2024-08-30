Популярная российская певица-путинистка уходит со сцены

Российская певица Ирина Аллегрова, которая поддерживает незаконное полномасштабное вторжение РФ в Украину, рассказала журналистам, что решила завершить свою творческую карьеру.
Как сообщает российское пропагандистское СМИ StarHit, уже в ближайшее время Аллегрова уйдет со сцены. О своем решении она сообщила за кулисами российского музыкального конкурса "Новая волна".
Отметим, сначала любительница диктатора Путина приостановила концертную деятельность во время пандемии, а потом так ее и не возобновила. Последний альбом путинистки вышел в 2021 году.
Кто такая Ирина Аллегрова?
Ирина Аллегрова - советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка террористической России. Наиболее известные шлягеры в её исполнении — "Странник", "Угонщица", "Императрица", "Бабы-стервы" и "Я тебе не верю" в дуэте с Григорием Лепсом. Одна из первых поддержала военное вторжение России в Украину.
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Напомним, ранее певица вдруг пожаловалась на войну. В марте Аллегрова должна была дать два концерта в Москве и Санкт-Петербурге, но неожиданно их отменила. Россияне категорически отреагировали на такую новость, но Аллегрова удивила их своим признанием.
Ранее также певица появилась в одном из музыкальных шоу, выпуск которого был посвящен песням Аллегровой. Несмотря на то, что зрители ожидали приятного музыкального ностальгического вечера, Аллегрова закатила скандал.
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