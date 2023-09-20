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Популярная российская актриса заявилась пьяная на похороны и обматерил коллег

Алена Кюпели
20 сентября 2023, 19:40 обновлено 20 сентября, 19:40
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1695228037-1433.jpg
1695228037-1433.jpg

Российская актриса Юлия Захарова, которая играла в популярном некогда ситкоме "Счастливы вместе", который также как и многие другие российские сериалы показывали на украинском ТВ, попала в нелицеприятный скандал.

В частности, актриса появилась на похоронах своего коллеги-актера который долгие годы крутили на украинском ТВ, оскандалилась на похоронах коллеги. Артистка пришла на прощание с актером Вячеславом Гришечкиным, мягко говоря, в нетрезвом состоянии.

Соответствующим видео поделился пропагандистский телеграмм-канал Shot.

видео дня

На видео - пьяные признания российской актрисы:

По актрисе и ее внешнему виду можно сказать, что она злоупотребляет алкоголем. На похоронах она выглядела как городская сумасшедшая, да впрочем и вела себя также.

Она терялась, когда пыталась рассказать о дружбе с Гришечкиным, "стреляла" у прохожих сигареты, употребляла матерные слова, а потом и вовсе послала всех далеко.

Захарова также не очень уверенно держалась на ногах и приставала к прохожим, чтобы подкурить сигарету.

Напомним, ранее стало известно о том, что российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая борется с тяжелым онкологическим заболеванием, лишилась своего бизнеса в террористической России.

Как стало известно, налоговая служба РФ лишила Заворотнюк ее статуса ИП (индивидуального предпринимателя) в принудительном порядке.

Российская актриса Яна Троянова, которая не стала мириться со своей совестью и не поддержала нападение агрессивной России на Украину и выехала из террористической РФ, обратилась к своим гражданам.

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