Популярная российская актриса заявилась пьяная на похороны и обматерил коллег

Российская актриса Юлия Захарова, которая играла в популярном некогда ситкоме "Счастливы вместе", который также как и многие другие российские сериалы показывали на украинском ТВ, попала в нелицеприятный скандал.
В частности, актриса появилась на похоронах своего коллеги-актера который долгие годы крутили на украинском ТВ, оскандалилась на похоронах коллеги. Артистка пришла на прощание с актером Вячеславом Гришечкиным, мягко говоря, в нетрезвом состоянии.
Соответствующим видео поделился пропагандистский телеграмм-канал Shot.
На видео - пьяные признания российской актрисы:
По актрисе и ее внешнему виду можно сказать, что она злоупотребляет алкоголем. На похоронах она выглядела как городская сумасшедшая, да впрочем и вела себя также.
Она терялась, когда пыталась рассказать о дружбе с Гришечкиным, "стреляла" у прохожих сигареты, употребляла матерные слова, а потом и вовсе послала всех далеко.
Захарова также не очень уверенно держалась на ногах и приставала к прохожим, чтобы подкурить сигарету.
Напомним, ранее стало известно о том, что российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая борется с тяжелым онкологическим заболеванием, лишилась своего бизнеса в террористической России.
Как стало известно, налоговая служба РФ лишила Заворотнюк ее статуса ИП (индивидуального предпринимателя) в принудительном порядке.
Российская актриса Яна Троянова, которая не стала мириться со своей совестью и не поддержала нападение агрессивной России на Украину и выехала из террористической РФ, обратилась к своим гражданам.
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