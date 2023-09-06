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Популярная французская актриса призналась, что в детстве стала жертвой инцеста

Анна Подгорная
6 сентября 2023, 21:23 обновлено 6 сентября, 21:23
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Красавица Эмманюэль Беар в нежном возрасте перенесла тяжелую психологическую травму.
Эмманюэль Беар
Эмманюэль Беар рассказала о том, как стала жертвой инцеста / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, imdb.com

Французская актриса, звезда фильмов "Миссия невыполнима", "8 женщин" и "Манон источника", Эмманюэль Беар на пресс-конференции в Париже представила документальный фильм под названием "Такая громкая тишина", посвященный жертвам инцеста.

На презентации артистка призналась, что одна из историй, представленных в проекте, принадлежит ей. Сперва Беар не планировала делиться своим травматичным опытом, но "честность и смелость других жертв заставили ее тоже высказаться", сообщает The Guardian.

Эмманюэль рассказала, что в детстве, с 10 до 14 лет, она подвергалась насилию со стороны родственника. Она не стала называть имя своего обидчика, однако отметила, что родители в этом участия не принимали, и про ее травму не знали.

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В документальном фильме артистка обратилась к своему насильнику: "Поскольку мой отец, моя мать и мои друзья ничего не заметили, вы могли делать это снова, и вы делали это в течение четырех лет". Также Беар отметила, что про инцест и издевательство над юной Эманнюэль узнала ее бабушка, которая спасла девочку.

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