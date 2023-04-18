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Получил смертельное ранение: в тяжелых боях за Украину погиб известный рок-музыкант

Алина Дембицкая
18 апреля 2023, 21:45 обновлено 18 апреля, 21:45
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Воин защищал нашу страну как командир отделения артразведки, у него осталась жена.
погибший защитник
В тяжелых боях за Украину погиб погиб известный рок-музыкант / SilverTown Band

В тяжелых боях за свободу и независимость Украины погиб участник популярной рок-группы SilverTown из Каменского Андрей Касенюк. Воин защищал нашу страну как командир отделения артразведки, у него осталась жена.

Как сообщили на официальной странице группы в Facebook, 17 апреля защитник не вышел на связь. Теперь стало известно, что он погиб.

"Он получил смертельное ранение. Подробностей и деталей пока мы не знаем. Андрей всегда останется в нашей памяти в наших сердцах, в своих произведениях, в отснятых клипах. Вечная память тебе, брат! На таких, как ты, выдержала страна! Ты герой", - написали коллеги Андрея Касенюка.

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Они признались, что это очень тяжелая потеря для каждого, кто знал музыканта.

"Сказать что это тяжелая потеря для каждого из нас, это не сказать ничего! Он был едва ли не единственным в коллективе кто с 15 лет, когда попал на репетицию своей первой группы PitStop, сквозь всю жизнь и до последнего держал тот юношеский максимализм и энтузиазм, тот детский огонь в глазах и безусловную веру в музыкальное будущее свое и своей группы", - рассказали коллеги защитника.

По словам музыкантов, Касенюк никогда не жалел деньги на творчество, покупал много дорогого музыкального оборудования. Кроме того, музыканты рассказали, что группа сняла в сентябре 2021 года клип, но релиз так и не был выпущен. Андрей Касенюк хотел это сделать во время войны, но не суждено.

Теперь его коллеги пообещали разместить клип на своем канале в YouTube. Также будет доделан альбом, сейчас он готов на 60%. "Андрей этого очень и очень стремился. Почти все треки были написаны и аранжированы им", - добавили там.

Жена героя Мария как раз собирала деньги ему на авто, которое было нужно на передовой. "Стоп. Любимый погиб", - написала она, когда узнала трагическую новость.

Как сообщал Главред, защищая Украину от российских оккупантов погиб воин-доброволец Дмитрий Стасовский. Отец погибшего Юрий служил вместе с сыном. Именно он забирал тело героя из-под обстрелов.

Также сообщалось, что в боях за Украину трагически погиб 26-летний артист балета Национальной оперетты Украины Вадим Хлупьянец. Парень героически защищал нашу страну от российского нашествия на Бахмутском направлении.

Кроме того, в бою за нашу страну погибла защитница Владислава Черных с позывным "Аида". 28-летняя харьковчанка защищала родную землю в составе добровольческого подразделения "Хартия".

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