"Полимер не рассасывается": Повалий жалуется в РФ на неудачный визит к косметологу

60-летняя Таисия Повалий неудачно сделала инъекции полимолочной кислоты.

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Таисия Повалий / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tpovaliy_best

Вы узнаете:

Как давно Повалий начала посещать косметологов

Какое теперь у певицы отношение к различным процедурам

Сбежавшая в Россию бывшая народная артистка Украины и экс-депутат от запрещенной "Партии регионов" Таисия Повалий пожаловалась на неудачную косметологическую процедуру. Об этом она рассказала росСМИ.

60-летняя певица регулярно обращается к косметологам в желании улучшить внешность. Однако одна из попыток омолодиться не увенчалась успехом: по словам исполнительницы, она жалеет об одной процедуре, которую сделала в момент, когда частные клиники только появились.

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По ее словам, она неудачно сделала инъекции полимолочной кислоты.

"У меня в лице полимер, который, к сожалению, не рассасывается. Я давно живу. Когда появились первые частные клиники, я обратилась. Они, кстати, в тот момент сами не знали, что колют женщинам. А мы же, звезды, всегда в первых рядах", - отметила она.

Позднее певица узнала, что полимер ведет себя непредсказуемо в сочетании с другими процедурами.

"Я однажды себе сделала витаминчики, укольчики в лицо. И этот гель у меня просто как вулкан под глазом разошелся. Было плохо и тяжело. С тех пор к процедурам подхожу очень осторожно", - подытожила она.

Таисия Повалий - последние новости:

Как сообщал Главред, в феврале прошлого года СБУ сообщила о заочном подозрении певице и бывшему нардепу от "Партии регионов" Таисии Повалий. В Украине будут судить Таисию Повалий.

22 октября 2024 коллегия судей Высшего антикоррупционного суда Украины постановила применить к артистке санкцию, предусмотренную пунктом 1-1 ч. 1 ст. 4 Закона Украины "О санкциях". Так у Повалий отбирают часть ее украинского движимого и недвижимого имущества.

В ноябре 2024 года президент Украины Владимир Зеленский официально постановил о лишении государственных наград 34-х предателей Украины. Среди них - Повалий.

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Кто такая Таисия Повалий? Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год — народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".

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