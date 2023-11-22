"Показывал своего попугая": бывшая невеста Галкина рассказала про их отношения

Сейчас даже не верится, что в жизни Максима Галкина был кто-то кроме Примадонны.

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Бывшая подруга Максима Галкина рассказала про роман с комиком / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Российский юморист Максим Галкин официально женился на певице Алле Пугачевой когда ему было 35 лет, в 2011-ом. До этого пара 10 лет встречалась и жила вместе.

За 22 года, что Примадонна и комик вместе, все настолько привыкли, что они вместе, что уже сложно представить, что у Галкина была личная жизнь без Аллы Борисовны.

Об этом и правда известно крайне немного. СМИ страны-оккупанта выяснили, что в школьные годы у шоумена была подруга - его соседка по парте Юлия Бусиль. Она якобы даже успела побывать его невестой, но про отношения с юмористом рассказывает крайне редко и неохотно.

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Впрочем, Бусиль высказалась про нынешнюю семейную жизнь бывшего бойфренда. Так женщина отметила, что на Галкина давно не претендует, Пугачеву соперницей не считает и совершенно не осуждает их пару за большую разницу в возрасте. "Это деликатная тема. Если людям хорошо вместе, то это не должно никого касаться", - убеждена Юлия.

Также она рассказала, что однажды Максим Галкин "показал ей своего попугая". Оказалось, что в школьные годы у комика было необычное хобби - вышивка крестиком, и птичка была творением его рук.

Ранее украинская ведущая и журналистка Наталья Мосейчук рассказала, что Пугачева и Галкин отказались давать ей интервью, когда они случайно встретились в Юрмале.

Также стало известно, что Максим Галкин сменил гражданство. Комик признался, что он и его семья имеют паспорта Европейского Союза уже достаточно долго, и жить они выбирают там, где чувствуют себя свободно.

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