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- Молчун Витас появился в клинике Хайдарова
- Певец заметно набрал вес
Российский певец Витас, который предпочитает молчать о страшном террористическом вторжении РФ в Украину, показался в клинике скандального пластического хирурга Тимура Хайдарова.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, Витас очень набрал вес в последнее время.
"На днях певец посетил мероприятие в честь 35-летия Детского музыкального театра юного актера. Очевидцы заметили перемены во внешности Витаса, отметив лишний вес. После этого артист появился в клинике Хайдарова. Витас не стал уточнять, зачем приехал к Тимуру, но поклонники подозревают, что он решился на пластику", - отметили пропагандисты.
Также ранее молчун рассказывал, что еще не делал никаких пластических операций.
"Пластику я не делаю, поэтому и страшный такой", — говорил Витас.
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Отметим, как сообщал Главред, украинская певица Светлана Лобода вышла на связь и поблагодарила Латвию за теплый прием и поддержку Украины. Певица заявила, что всегда будет благодарной этой стране.
А также Александр Феклистов поделился, что выехал из страны-оккупанта РФ в Испанию из-за сложной обстановки. актер подчеркнул, что его ждала тяжелая судьба после того, как он публично поддержал Украину в сражение со страной-оккупантом Россией.
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Кто такой Витас?
Певец Витас - российский эстрадный певец, автор песен, актёр. Получил известность исполнением музыкальных произведений в разных жанрах фальцетом. Наиболее известные песни в его исполнении — "Опера № 2" и "Седьмой элемент".
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