Витас засветился у любимого врача путиниста Филиппа Киркорова.

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Витас показался у хирурга / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua/

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Молчун Витас появился в клинике Хайдарова

Певец заметно набрал вес

Российский певец Витас, который предпочитает молчать о страшном террористическом вторжении РФ в Украину, показался в клинике скандального пластического хирурга Тимура Хайдарова.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, Витас очень набрал вес в последнее время.

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"На днях певец посетил мероприятие в честь 35-летия Детского музыкального театра юного актера. Очевидцы заметили перемены во внешности Витаса, отметив лишний вес. После этого артист появился в клинике Хайдарова. Витас не стал уточнять, зачем приехал к Тимуру, но поклонники подозревают, что он решился на пластику", - отметили пропагандисты.

Также ранее молчун рассказывал, что еще не делал никаких пластических операций.

"Пластику я не делаю, поэтому и страшный такой", — говорил Витас.

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Отметим, как сообщал Главред, украинская певица Светлана Лобода вышла на связь и поблагодарила Латвию за теплый прием и поддержку Украины. Певица заявила, что всегда будет благодарной этой стране.

А также Александр Феклистов поделился, что выехал из страны-оккупанта РФ в Испанию из-за сложной обстановки. актер подчеркнул, что его ждала тяжелая судьба после того, как он публично поддержал Украину в сражение со страной-оккупантом Россией.

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Кто такой Витас? Певец Витас - российский эстрадный певец, автор песен, актёр. Получил известность исполнением музыкальных произведений в разных жанрах фальцетом. Наиболее известные песни в его исполнении — "Опера № 2" и "Седьмой элемент".

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