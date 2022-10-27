Певец Витас в баре подрался с чиновником и забрызгал тому лицом газом из баллончика

Певец Витас забрызгал тому лицом газом из баллончика / https://ua.depositphotos.com

Уроженец Одессы, русский певец с латвийскими корнями Виталий Грачев (более известный под псевдонимом Витас), в караоке-баре напал на человека и забрызгал тому глаза из перцового баллончика. Об этом сообщают росСМИ.

Есть информация, что происшествие произошло в ночь с 22 на 23 октября в Москве. Якобы возник конфликт у Витаса и 38-летнего Султана Джандигова (чиновника местного Минтруда). У пострадавшего медики подтвердили ожог глаза.

Против Витаса открыли уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. Идет следствие.

Также есть информация ‒ если перцовый баллончик Витаса судмедэксперты признают оружием, то ему грозит тюремное заключение сроком на два года.

Напомним, ранее сообщалось о том, что певец-путинист Пьер Нарцисс умер 22 июня 2022 года в возрасте 45 лет.

Как говорила его бывшая супруга Виктория Калачева, умирал в муках. Причиной стали серьезные осложнения от подагры.

До того сообщалось, что российский актер Анатолий Белый осудил нападение РФ на Украину и заявил, что покинул Россию. Он сообщил, что "больше не может делать вид, что ничего не происходит". По словам Белого, перед отъездом он, "стиснув зубы" и "руководствуясь понятием профессиональной чести" доиграл до конца театральный сезон в МХТ имени Чехова.

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