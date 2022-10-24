Конкурент Волочковой: путинист Певцов растянулся в корявом шпагате

Артист проверяет ресурсы организма "на молодость". Может готовиться получить повестку?
Актер Дмитрий Певцов, который одним из первых поддержал войну в Украине и поражает своим цинизмом в отношении мобилизированных россиян и жестокостью по отношению к украинцам, решил проверить свою гибкость.
Фото сидящего путиниста Певцова появилось в социальных сетях. В частности, шпагат Певцова может составить конкуренцию российской отставной балерине и героине мемов - Анастасии Волочковой. Разница лишь в том, что Певцов это делал не в бикини. Хотя, кто знает, может в скором времени он порадует своих поклонников шпагатом во всей красе.
Напомним, ранее артист поразил своим цинизмом в отношении мобилизированных россиян.
Пафосные речи перед будущими смертниками пропутинский артист произносил в дорогущем костюме.
"Дорогие мои, родные. Вас после очередных сборов там будут встречать те, кто уже имеет опыт. У всех, кто сейчас воюет, есть иконки, молитвенники. Там есть капелланы – то есть фронтовые батюшки", - "блестал" Певцов.
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