Конкурент Волочковой: путинист Певцов растянулся в корявом шпагате

Дмитрий Певцов / Instagram

Актер Дмитрий Певцов, который одним из первых поддержал войну в Украине и поражает своим цинизмом в отношении мобилизированных россиян и жестокостью по отношению к украинцам, решил проверить свою гибкость.

Фото сидящего путиниста Певцова появилось в социальных сетях. В частности, шпагат Певцова может составить конкуренцию российской отставной балерине и героине мемов - Анастасии Волочковой. Разница лишь в том, что Певцов это делал не в бикини. Хотя, кто знает, может в скором времени он порадует своих поклонников шпагатом во всей красе.

Напомним, ранее артист поразил своим цинизмом в отношении мобилизированных россиян.

Пафосные речи перед будущими смертниками пропутинский артист произносил в дорогущем костюме.

"Дорогие мои, родные. Вас после очередных сборов там будут встречать те, кто уже имеет опыт. У всех, кто сейчас воюет, есть иконки, молитвенники. Там есть капелланы – то есть фронтовые батюшки", - "блестал" Певцов.

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