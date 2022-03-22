Подруги Кабаевой считают, что она может уговорить Путина закончить войну – СМИ

Издание назвало ее "Евой Браун" – так звали жену немецкого фашистского фюрера Адольфа Гитлера
Подруги российской гимнастки Алины Кабаевой умоляют ее прилететь к президенту РФ Владимиру Путину и убедить его прекратить войну против Украины.
Как отметил инсайдер американского издания Page Six, Путин никого не слушает, но есть вероятность, что прислушается к мнению Кабаевой, матери его четверых детей.
Издание назвало ее "Евой Браун" – так звали жену немецкого фашистского фюрера Адольфа Гитлера.
Читайте такжеСША готовят новые санкции против РФ, в списке - дочери Путина и КабаеваПо информации инсайдера, Путин окружен кольцами безопасности и Кабаева не знает, сможет ли добраться до него, а если это удастся, нет гарантии, что она сможет снов выбраться, чтобы быть с их детьми.
Напомним, бывшую российскую спортсменку и депутата Госдумы России Алину Кабаеву, которую называют любовницей президента страны-агрессора России Владимира Путина, требуют депортировать из Швейцарии.
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