"Подносит патроны тем, кто стреляет мирных граждан": Кондратюк резко прошелся по молчунье Тодоренко

Игорь Кондратюк обвинил Регину Тодоренко в пособничестве рашистам / Коллаж

Украинский продюсер, шоумен и телеведущий Игорь Кондратюк отстаивает мнение о том, что представители и российского и украинского шоубизнеса, которые молчат о преступном вторжении России в Украине, являются прямыми пособниками путинского режима.

Предметами его острой критики не единожды становились украинские артисты, которые любви к Родине предпочитают мнимую сытость в РФ - Ани Лорак, Таисия Повалий, Марув и пр.

"Они избрали сторону агрессора. Они хотели денег, показать, что они понимают больше, чем мы, украинцы, которых тот агрессор расстреливает, отбирает территории. Это значит, что они безмозглые куклы. И все. Больше ничего не скажешь", - подчеркивает шоумен.

К ним Кондратюк причисляет и одесситку Регину Тодоренко, которая отказывается осуждать действия рашистов, хотя ее родители и близкие по-прежнему остаются в Украине.

"Регина Тодоренко преподносит патроны тем ребятам, которые стреляют в наших военных и мирных граждан. Может ей кто-то сказал, не знаю. Сегодня невозможно быть "вне политики". Не то время!" - заявил продюсер.

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