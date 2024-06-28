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"Почти скелет": Анджелина Джоли весит шокирующие 44 килограмма

Алена Кюпели
28 июня 2024, 00:14
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Анджелина Джоли 16 июня вышла на красную дорожку церемонии вручения премии "Тони" в Нью-Йорке.
Джоли
Анджелина Джоли - украшение Голливуда/ коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и Instagram

Когда голливудская актриса Анджелина Джоли 16 июня вышла на красную дорожку церемонии вручения премии "Тони" в Нью-Йорке с 15-летней дочерью Вивьен рядом с ней.

По данным издания In Touch, всеобщее внимание было привлечено к ее новой татуировке: летящая ласточка, нарисованная посередине ее груди чуть выше лифа ее бархатного платья от Versace приглушенного бирюзового цвета.

Поклонники также не могли не заметить, насколько худой она выглядела. "Она такая худая", — написал один онлайн-комментатор, а другой ахнул: "Она выглядит почти как скелет!".

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Посмотреть на стройную Джоли можно тут

По оценкам эксклюзивного инсайдера In Touch, 49-летняя актриса ростом 177 см весит всего 44 килограмма.

"Энджи знает, что она очень худая", — эксклюзивно рассказал источник In Touch. "Она также знает, что если она наденет откровенное платье, все будут говорить о том, как она выглядит. Она практически предлагает людям прокомментировать ее вес, надев такие платья, в которых она выглядит такой стройной. Как будто она жаждет внимания".

Кто такая Анджелина Джоли

Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН.

По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".

Новости шоу бизнеса в Украине и в мире:

Актрису Анджелину Джоли заподозрили в романе с младшим ее на 21 год ирландским актером Полом Мескалом. Артистов застукали во время свидания в театральной кофейне.

До того также Анджелина Джоли весной прошлого года приезжала в военный Львов. Звезда приехала в нашу страну, чтобы встретиться с переселенцами из "горячих точек" и поддержать детей, страдающих от войны.

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