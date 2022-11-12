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Почти анорексия: Иванка Трамп испугала своей худобой

12 ноября 2022, 14:52

Дочь экс-президента США сильно похудела и это заметно даже с первого взгляда.

Иванка Трамп
Иванка Трамп / Instagram

Дочь бывшего президента Дональда Трампа Иванка Трамп поделилась свежим фото со своей семьей в Instagram.

На своей странице, Иванка позирует на фото с супругом Джаредом Кушнером и их тремя детьми. "Готовы праздновать", - подписала фото молодая женщина. Известно, что семья собралась отметить свадьбу Тиффани Трамп, дочери Дональда Трампа от второго брака и сестры Иванки.

Между тем, ее подписчики обратили внимание на то, как похудела Трамп. Многие даже обсудили в комментариях, что к таким изменениям во внешности привели страдания Иванки из-за недавней смерти ее матери, первой жены Дональда Трампа - Иванны Трамп.

Почти анорексия: Иванка Трамп испугала своей худобой
Иванка Трамп. Фото Instagram

"Красиво, но больше не худей", "Я очень расстроена из-за нее, так как эта худоба добавляет ей возраста", "Жуткое расстройство пищевого поведения налицо", - заметили некоторые комментаторы.

Напомним, ранее экс-президент США, бизнесмен и миллиардер Дональд Трамп похоронил свою первую жену, Ивану Трамп, на поле для гольфа в своем гольф-клубе в Бедминстере, Нью-Джерси.

Тело его бывшей возлюбленной теперь покоится возле первой площадки для игры в гольф, под простой табличкой из черного мрамора - без прощальных слов и трогательных воспоминаний. На могиле - скромный букет из белых цветов.

Доподлинно неизвестно, были ли у Иваны особые пожелания к месту ее упокоения. Также непонятно, как расценивать жест ее бывшего мужа - как дань уважения, или просто способ сэкономить.

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Иванка Трамп
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