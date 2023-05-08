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Почему Ольга Фреймут и Маша Ефросинина враждуют: виноват мужчина

Анна Подгорная
8 мая 2023, 21:14 обновлено 8 мая, 21:18
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Очередной "слив" от известного сплетника пролил свет на многолетний конфликт между Фреймут и Ефросининой.
Маша Ефросинина, Ольга Фреймут
Маша Ефросинина и Ольга Фреймут не поделили мужчину - СМИ / instagram.com/mashaefrosinina, instagram.com/freimutolia

Про вражду между украинскими ведущими Машей Ефросининой и Ольгой Фреймут давно известно украинскому шоу-бизнесу. Однако из-за чего они побили горшки, обе женщины тактично умалчивают.

В отличие от Богдана Беспалова - блогера, который сам себя позиционирует, как сплетника. Так на своем YouTube-канале он выдал теорию о том, что не поделили Фреймут и Ефросинина. А делить, оказывается, было что.

В 2013 году, когда якобы зародился их конфликт, обе ведущие работали на Новом канале. Тогда Ольга была не замужем, а Маша - переживала кризис 10 лет в браке с Тимуром Хромаевым. Блогер утверждает, что в то время женщины обратили свой взгляд на одного и того же мужчину, который был важной "шишкой" на Новом.

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"Есть две волшебные феи: Мария Ефросинина и Ольга Фреймут. Как утверждают наши котята, работавшие в тот период с госпожой Фреймут и Ефросининой, яблоком раздора между этими женщинами стал главный принц - король Нового канала", - утверждает Беспалов.

И хоть имени мужчины блогер не назвал, предполагается, что речь идет про Владимира Локотко - бывшего генерального директора Нового канала (2012-2019).

Чем закончился этот любовный треугольник известно всем: Ефросинина наладила отношения с мужем и летом 2014 года родила сына, после чего взяла творческий отпуск, а Фреймут в апреле 2015 года все же удалось закрутить роман с Локотко, выйти за него замуж спустя два года, и родить ему двоих детей.

Ольга Фреймут, Владимир Локотко
Ольга Фреймут и Владимир Локотко вместе уже 8 лет / instagram.com/freimutolia

Ранее британские таблоиды подтвердили расставание актрисы Меган Фокс и репера Machine Gun Kelly (Колсон Бэйкер) - красотка якобы съехала от жениха, а он отрывается, как холостяк.

Также стало известно, что легендарная певица Шер бросила бойфренда, музыкального продюсера Александра Эдвардса, который младше нее на 40 лет. Пара была вместе с ноября 2022 года и даже обсуждала помолвку.

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