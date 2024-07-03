Почему 57-летняя Памела Андерсон отказалась от макияжа - трогательная причина

Более чем три десятилетия актриса и модель Памела Андерсон поддерживала образ сексапильной, веселой и не очень сообразительной блондинки, которое прочно закрепился за ней в девяностых. Однако несколько лет назад артистка отказалась от косметики и стала активно выступать за натуральную красоту.
Такая резкая метаморфоза удивила поклонников Андерсон, которая теперь без макияжа снимается для рекламных кампаний и выходит на красные дорожки. Впрочем, многим стремление к натуральности показалось естественным желанием взрослой женщины избавиться от амплуа "бюста на длинных ножках".
Безусловно в этом есть дол правды, но акцент на естественности оказался не единственной причиной отказа Пэм от мэйкапа. Об этом рассказывает издание Elle.
Жизнь без макияжа стала для Андерсон своеобразной аскезой и способом почтить память своей близкой подруги и визажистки Алексис Фогель, которая умерла от рака молочной железы. "Она была самой лучшей. И с тех пор я просто чувствовала, что без Алексис мне просто лучше не наносить макияж. Это похоже на то, что я иду против течения. Я думаю, что мы все начинаем выглядеть немного смешно, когда становимся старше. И я смеюсь над собой, когда смотрю в зеркало. Я говорю: "Вау, это действительно... Что со мной происходит?" Это путешествие", - призналась звезда.
Кто такая Памела Андерсон?
Памела Андерсон - американская актриса и модель канадскго происхождения. В девяностых была секс-символом благодаря откровенным съемкам для журнала Playboy (ее карьера там длилась 22 года) и роли Си Джей Паркер в телесериале "Спасатели Малибу". Активистка, выступает за права животных и охрану окружащей среды.
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