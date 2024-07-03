Почему 57-летняя Памела Андерсон отказалась от макияжа - трогательная причина

На самом деле звезда "Спасателей Малибу" таким образом не только подчеркивает естественную красоту.

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Памела Андерсон новости - почему Памела Андерсон перестала краситься / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/pamelaanderson

Более чем три десятилетия актриса и модель Памела Андерсон поддерживала образ сексапильной, веселой и не очень сообразительной блондинки, которое прочно закрепился за ней в девяностых. Однако несколько лет назад артистка отказалась от косметики и стала активно выступать за натуральную красоту.

Такая резкая метаморфоза удивила поклонников Андерсон, которая теперь без макияжа снимается для рекламных кампаний и выходит на красные дорожки. Впрочем, многим стремление к натуральности показалось естественным желанием взрослой женщины избавиться от амплуа "бюста на длинных ножках".

Безусловно в этом есть дол правды, но акцент на естественности оказался не единственной причиной отказа Пэм от мэйкапа. Об этом рассказывает издание Elle.

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Жизнь без макияжа стала для Андерсон своеобразной аскезой и способом почтить память своей близкой подруги и визажистки Алексис Фогель, которая умерла от рака молочной железы. "Она была самой лучшей. И с тех пор я просто чувствовала, что без Алексис мне просто лучше не наносить макияж. Это похоже на то, что я иду против течения. Я думаю, что мы все начинаем выглядеть немного смешно, когда становимся старше. И я смеюсь над собой, когда смотрю в зеркало. Я говорю: "Вау, это действительно... Что со мной происходит?" Это путешествие", - призналась звезда.

Кто такая Памела Андерсон? Памела Андерсон - американская актриса и модель канадскго происхождения. В девяностых была секс-символом благодаря откровенным съемкам для журнала Playboy (ее карьера там длилась 22 года) и роли Си Джей Паркер в телесериале "Спасатели Малибу". Активистка, выступает за права животных и охрану окружащей среды.

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