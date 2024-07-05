"Побои и угрозы": Анна Семенович увела женатого мужчину из семьи

Путинистка Анна Семенович долгое время была любовницей и все же жена отпустила мужчину из семьи.

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Анна Семенович закрутила роман с женатым / коллаж: Главред, фото: t.me/annsemenovich

Российская певица Анна Семенович, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, уже год состоит в отношениях с женатым мужчиной по имени Денис. Его жена и маленький ребенок проживают в Германии.

Как сообщают росСМИ, Семенович заявила, что начала отношения с Денисом, когда он уже подал на развод, но процесс слишком затянулся.

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А вот законная жена мужчины Марина сказала, что до того, как увидела мужа на фото Анны, в их браке все было хорошо. Денис часто ездил в Россию по бизнесу, но, как оказалось в это время он жил с Семенович. Затем Марина обвинила Дениса в побоях и угрозах.

Все же недавно законная жена мужчины заявила, что больше не имеет никаких претензий к Денису и готова разводиться.

"Рада, что Денису и его бывшей жене удалось урегулировать все конфликтные ситуации ради их сына. Мы, женщины, – натуры эмоциональные, в порыве обиды и каких-то триггеров можем наговорить неправды", – сказала Семенович.

Кто такая Анна Семенович? Анна Семенович - российская актриса, эстрадная певица, Мастер спорта России международного класса, фигуристка, теле- и радиоведущая. Солистка группы "Блестящие" (2003—2007). В июле 2018 года Семенович была внесена в базу "Миротворца" из-за посещения аннексированного Россией Крыма, "участия в попытках легализации аннексии АР Крым" и "сотрудничества с пророссийскими террористическими организациями", участия в пропагандистских мероприятиях против Украины. Поддержала вторжение России в Украину.

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