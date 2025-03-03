Победители премии Оскар-2025 - полный список

Фильм "Анора" забрал большинство наград на премии.

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Победители премии Оскар-2025 / коллаж: Главред, фото: instagram.com/theacademy/

Вы узнаете:

Какой фильм стал триумфатором на Оскаре-2025

Кто забрал остальные статуэтки на кинопремии

В ночь на 3 марта в Лос-Анджелесе прошло награждение прбедителей главной кинопремии Американской киноакадемии. В этом году настоящим триумфатором Оскара стал фильм "Анора", который получил 5 статуэток.

Сюжет фильма заключается в том, что американская стриптизерша влюбляется в российского олигарха и выходит за него замуж, но родители жениха желают аннулировать брак.

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Отметим, в "Аноре" одну из ролей сыграл российский актер Юрий Борисов. Он молчит о полномасштабном вторжении РФ в Украину, внесен в базу сайта "Миротворец" и снимался в российском пропагандистском фильме "Калашников".

Кстати, лучшей актрисой стала Майки Мэдисон – самая молодая лауреатка премии в истории, а лучшим актером объявили Эдриена Броди.

Победители Оскара 2025

Лучший фильм - "Анора

Лучший режиссер - Шон Бейкер ("Анора")

Лучший актер - Эдриен Броди ("Бруталист")

Лучшая актриса - Майки Мэдисон ("Анора")

Лучший актер второго плана - Кирен Калкин ("Настоящая боль")

Лучшая актриса второго плана - Зои Салдана ("Эмилия Перес")

Лучший иностранный фильм - "Я до сих пор здесь" (первый в истории бразильский фильм, который награжден Оскаром)

Лучший короткометражный документальный фильм - "Единственная девушка в оркестре"

Лучший короткометражный документальный фильм - "Нет другой земли"

Лучший мультфильм - "Поток. Последний кот на Земле"

Лучший короткометражный мультфильм - "В тени кипариса"

Лучшие костюмы - Пол Тейзевелл ("Wicked: Чародейка")

Лучший оригинальный сценарий - Шон Бейкер ("Анора")

Лучший адаптированный сценарий - Питер Страуган ("Конклав")

Лучший грим и прически - "Субстанция"

Лучший монтаж - Шон Бейкер ("Анора")

Лучшая операторская работа - Лоу Кроули ("Бруталист")

Лучший художник-постановщик - "Wicked: Чародейка"

Лучшая оригинальная песня - El Mal ("Эмилия Перес")

Лучший звук - "Дюна: Часть 2"

Визуальные эффекты - "Дюна: Часть 2"

Лучший короткометражный фильм - "Я не робот"

Лучшая музыка к фильму - композитор Дэниел Бламберг ("Бруталист")

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Что такое награда "Оскар"? "Оскар" - самая престижная награда в кинематографе США и ежегодный приз со многими номинациями. Вручается с 1929 года Американской академией киноискусства, созданной Луисом Майером по киностудии Metro-Goldwyn-Mayer в 1927 году. Сам приз – позолоченная статуэтка, известная с 1939 года как "Оскар".

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