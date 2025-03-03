Победители премии Оскар-2025 - полный список

Вы узнаете:
- Какой фильм стал триумфатором на Оскаре-2025
- Кто забрал остальные статуэтки на кинопремии
В ночь на 3 марта в Лос-Анджелесе прошло награждение прбедителей главной кинопремии Американской киноакадемии. В этом году настоящим триумфатором Оскара стал фильм "Анора", который получил 5 статуэток.
Сюжет фильма заключается в том, что американская стриптизерша влюбляется в российского олигарха и выходит за него замуж, но родители жениха желают аннулировать брак.
Отметим, в "Аноре" одну из ролей сыграл российский актер Юрий Борисов. Он молчит о полномасштабном вторжении РФ в Украину, внесен в базу сайта "Миротворец" и снимался в российском пропагандистском фильме "Калашников".
Кстати, лучшей актрисой стала Майки Мэдисон – самая молодая лауреатка премии в истории, а лучшим актером объявили Эдриена Броди.
Победители Оскара 2025
Лучший фильм - "Анора
Лучший режиссер - Шон Бейкер ("Анора")
Лучший актер - Эдриен Броди ("Бруталист")
Лучшая актриса - Майки Мэдисон ("Анора")
Лучший актер второго плана - Кирен Калкин ("Настоящая боль")
Лучшая актриса второго плана - Зои Салдана ("Эмилия Перес")
Лучший иностранный фильм - "Я до сих пор здесь" (первый в истории бразильский фильм, который награжден Оскаром)
Лучший короткометражный документальный фильм - "Единственная девушка в оркестре"
Лучший короткометражный документальный фильм - "Нет другой земли"
Лучший мультфильм - "Поток. Последний кот на Земле"
Лучший короткометражный мультфильм - "В тени кипариса"
Лучшие костюмы - Пол Тейзевелл ("Wicked: Чародейка")
Лучший оригинальный сценарий - Шон Бейкер ("Анора")
Лучший адаптированный сценарий - Питер Страуган ("Конклав")
Лучший грим и прически - "Субстанция"
Лучший монтаж - Шон Бейкер ("Анора")
Лучшая операторская работа - Лоу Кроули ("Бруталист")
Лучший художник-постановщик - "Wicked: Чародейка"
Лучшая оригинальная песня - El Mal ("Эмилия Перес")
Лучший звук - "Дюна: Часть 2"
Визуальные эффекты - "Дюна: Часть 2"
Лучший короткометражный фильм - "Я не робот"
Лучшая музыка к фильму - композитор Дэниел Бламберг ("Бруталист")
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Что такое награда "Оскар"?
"Оскар" - самая престижная награда в кинематографе США и ежегодный приз со многими номинациями. Вручается с 1929 года Американской академией киноискусства, созданной Луисом Майером по киностудии Metro-Goldwyn-Mayer в 1927 году. Сам приз – позолоченная статуэтка, известная с 1939 года как "Оскар".
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