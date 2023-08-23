Плеяда украинских звезд сорвала фестиваль в Варшаве из-за "русского следа"

Топовые артисты отказались от участия в Easy Busy Fest, организаторы которого скрыли сотрудничество со спонсорами из страны-агрессора.

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Easy Busy Fest отменен из-за российских спонсоров / коллаж: Главред, фото: instagram.com/easybusyfest, pixabay.com

26 августа в Варшаве должен был состояться музыкальный фестиваль Easy Busy Fest, на сцену которого планировали выйти такие топовые украинские артисты, как группы Океан Эльзы и The Hardkiss, Dantes, Yaktak, Kola, Velboi, Parfeniuk, Skofka, Alyona Alyona и пр.

В каннун фестиваля основательница фонда Stand with Ukraine Наталья Панченко на своей странице в Facebook опубликовала результаты своего расследования - в организации концерта она нашла "русский след". Среди спонсоров Easy Busy Fest оказались две российские компании MixMerkt та Monolith.

"Эти оба бренда принадлежат одним владельцам. Выходцам из России и, кажется, Казахстана, которые зарегистрировали бизнес в Германии и известны тем, что имеют в Европе сеть "Russian shops", которая в этом году входит в Польшу. ... Досадно, что у звезд отсутствует гигиена. Досадно, что они не проверяют для кого и за чьи деньги они соглашаются выступать", - жестко заявила Панченко.

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Ее пост быстро распространился по Сети и на артистов-участников обрушилась волна хейта за поддержку бизнеса страны-оккупанта. Организаторы Easy Busy Fest в свою очередь попытались оправдаться, что названные Панченко компании фактически не были спонсорами всего мероприятия, а лишь оплатили наружную рекламу. Также они призвали украинских артистов не отказываться от участия в фестивале.

Тем не менее все звезды, чьи выступления были анонсированы ранее, принципиально отказались от участия и подчеркнули, что во время подписания контрактов с Easy Busy Fest организаторы не согласовывали спонсоров с менеджерами артистов, соответственно про компании страны-оккупанта они действительно не имели ни малейшего понятия. Публичное заявление про отказ от участия опубликовали Океан Эльзы, The Hardkiss, Dantes, Parfeniuk и др.

Украинские артисты отказались от участия в Easy Busy Fest / коллаж: Главред, фото: instagram.com/the_hardkiss, instagram.com/okeanelzy_official

Украинские артисты отказались от участия в Easy Busy Fest / коллаж: Главред, фото: instagram.com/volodymyrdantes, instagram.com/parfeniuk_13

Позже организаторы фестиваля принесли свои извинения украинским артистам и зрителям, которые уже приобрели билеты, и объявили о том, что они отменяют мероприятие. "Друзья, к сожалению, фестиваль не состоится! Мы полностью солидарны с артистами и с каждым из вас. Прежде всего мы хотим извиниться за нашу роковую ошибку, а именно за не доскональную проверку спонсоров. Ни в коем случае мы не снимаем ответственности за эту ситуацию. Мы просим прощения перед всеми артистами за эту ситуацию, а также хотим подчеркнуть, что они не имели никакого отношения к спонсорам", - отмечают Easy Busy Fest.

Организаторы Easy Busy Fest извинились перед артистами и зрителями / instagram.com/easybusyfest

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