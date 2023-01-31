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Племянник Майкла Джексона сыграет его в фильме от продюсера "Богемской рапсодии"

31 января 2023, 19:07
26-летний Джафар Джексон – сын Джермейна Джексона, старшего брата Майкла. И эта роль станет для дебютом в большом голливудском кино.
Джексон, племянник
Племянник Майкла Джексона сыграет его в фильме от продюсера "Богемской рапсодии" / https://ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Племянник легендарного музыканта Майкла Джексона, Джафар, сыграет его в биографическом фильме от маститого режиссера Антуана Фукуа. Об этом сам постановщик написал на своей странице в Instagram.

Продюсирует фильм Грэм Кинг, который ранее прославился благодаря "Богемской рапсодии" – другом байопике о рок-группе Queen и ее солисте Фредди Меркьюри. Сценарий напишет трехкратный номинант на премию "Оскар" Джон Логан, работавший над фильмом "007: Координаты "Скайфолл".

Байопик получил название "Майкл", а его выход запланировали на 2024 год.

26-летний Джафар Джексон – сын Джермейна Джексона, старшего брата Майкла. Парень с 12 лет профессионально занимается музыкой, но роль своего дяди станет для него кинодебютом.

Племянник Майкла Джексона сыграет его в фильме от продюсера 'Богемской рапсодии'

"Я встретил Джафара более двух лет назад и был поражен тем, насколько органично он воплощает дух и личность Майкла. Это было нечто настолько мощное, что даже после всемирного кастинга стало ясно, что он единственный человек, который может взять на себя эту роль", – говорит продюсер Кинг.

Напомним, в прошлом году украинская певица Lida Lee объединилась вместе с 39 звездами отечественного шоу-биза и выпустила песню "Настане час" ‒ кавер-версию легендарного хита Майкла Джексона We Are the World.

В частности, к проекту присоединились певцы TAYANNA, Michelle Andrade, KOLA, LAUD, Roxolana, KHAYAT, Nikita Lomakin, актеры Артур Логай, Ирина Сопонару, Алексей Суровцев, Алексей Суровцев и даже ведущие Слава Демин, Владимир Остапчук, Тимур Мирошниченко и Неля Шовкопляс.

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