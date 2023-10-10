Playboy разорвал контракт со звездой фильмов для взрослых за поддержку ХАМАС

Миа Халифа теряет заработки из-за разжигания ненависти в социальных сетях.

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Миа Халифа поддерживает ХАМАС - звезда "клубнички" лишилась работы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/miakhalifa

Актриса фильмов для взрослых Миа Халифа, американка ливанского происхождения, оставила съемки в "клубничке" в 2015 году. И хоть сейчас она позиционирует себя, как активистку, Халифа до сих пор зарабатывает на жизнь горячим контентом.

Ее карьера длилась всего год, что не помешало ей стать одной из самых популярных актрис среди пользователей сайтов для взрослых. Не единожды Миа, воспитанная в католической семье, появлялась на экране в хиджабе, за что получала в свой адрес угрозы от радикально настроенных мусульман.

Тем не менее в социальных сетях она публично критикует власти Израиля, а в октябре 2023 года поддержала вторжение ХАМАС и высказалась в поддержку Палестины.

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В своем блоге в Х (Twitter), который читает более 5 миллионов подписчиков, с 7 октября она сделала ряд провокационных заявлений. Например: "Если вы посмотрите на ситуацию в Палестине и не станете на сторону палестинцев, то вы окажетесь на неправильной стороне апартеида, и история покажет это со временем", или "Я не могу поверить, что сионистский режим апартеида свергнут партизанами в поддельных рубашках Gucci - этот момент попадет в байопики".

Кроме того Халифа делает репосты видео со зверствами террористов ХАМАС, которых называет палестинскими борцами за свободу, и просит их снимать горизонтальные ролики для более удобного просмотра.

Playboy, контракт с которым Миа заключила в феврале 2022, расторгнул с ней договор за поддержку ХАМАС, сообщает New York Post. "Сегодня мы заявляем о нашем решении прекратить рабочие отношения Playboy с Мией Халифой, включая удаление канала Playboy Мии на нашей платформе для авторов. Миа сделала отвратительные и предосудительные комментарии, прославляя нападения ХАМАСа на Израиль и убийства невинных мужчин, женщин и детей. В Playboy мы поощряем свободу мысли и слова, а также конструктивные политические дебаты, но у нас есть политика абсолютной нетерпимости к разжиганию ненависти", - цитирует пресс-службу Playboy издание.

Война в Израиле - последние новости

7 октября боевики ХАМАСа прорвали границу Израиля и сектора Газа и выпустили тысячи ракет в сторону страны. В ответ Армия обороны Израиля начала наносить удары по военным объектам террористов.

Сегодня, 9 октября, после серии атак на район Аль-Фуркан Иерусалим официально начал наступательную операцию на сектор Газа. Израиль стремится уничтожить всю ячейку ХАМАСа.

Россия же, в свою очередь, пытается найти выгоду от эскалации израильско-палестинского конфликта и развернула новую серию ИПСО. В частности, по данным ГУР, оккупанты передали террористам ХАМАС "затрофеенное" украинское оружие, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в продаже боевикам западного вооружения.

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