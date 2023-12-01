Платиновая блондинка Бейонсе показалась в новом образе с Джей Зи

Певица Бейонсе поделилась новыми яркими образами.

https://stars.glavred.info/platinovaya-blondinka-beyonse-pokazalas-v-novom-obraze-s-dzhey-zi-10521295.html Ссылка скопирована

Бейонсе появилась в новом образе / Коллаж Главред, фото Instagram/beyonce

28-кратная обладательница Грэмми, певица, танцовщица и музыкальный продюсер Бейонсе появилась в новом образе платиновой блондинки.

На своей странице в Instagram, она выложила ряд фотографией, где показала свой новый имидж и даже сфотографировалась вместе со своим мужем, рэппером Джей Зи.

Бейонсе в последнее время редко выкладывает новые фото, но стоит отметить, что платиновый образ очень идет певице.

видео дня

Новый образ певицы собрал 2,5 млн лайков. Ее лайкнули известные бренды со всего мира, что показывает ее уникальность.

Новый образ от Бейонсе:

Напомним, ранее Бейонсе поделилась кадрами со своего выступления, где похвасталась своей старшей дочерью Блу Айви Картер. На своей странице в Instagram, мировая знаменитость показала, как ее дочь стала частью гастрольного тура, а также написала теплые слова в поддержку таланта девочки.

Напомним, ранее Бейонсе на своей странице в Instagram, рассказала, с чего начиналась ее карьера. По словам супер звезды, она начинала выступать в парикмахерской, где работала ее мама. Певица показывала себя перед клиентами салона.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.