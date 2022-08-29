Певица Лолита прокомментировала свой обвислый и целлюлитный зад

Лолита / УНИАН

Певица украинского происхождения Лолита Милявская, чья мать и дочь до войны России в Украине жили в Киеве, прокомментировала свое полуголое фото.

Это фото было сделано во время музыкального фестиваля "Таврида" в оккупированном Крыму, где певица сверкнула ветхим задом. Тогда артистка вышла на сцену в купальнике и удлиненной белой рубашке, которая и подвела Милявскую.

"Я не видела эти снимки. Вы думаете, я все это смотрю? Я вот смотрю и так на свои стройные ноги. А так - мне совершенно плевать, кто и как меня фотографирует", - заявила она.

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Напомним, ранее Милявскую сфотографировали на сцене, где выступала певица. Там у нее задралась рубашка и показался не спортивный и старый зад.

Также певица шокировала новым признанием. Как известно, ее мама и дочь долгое время жили в Киеве. Тут она выступила с заявлением, что в столице Украины якобы побили ее мать за то, что та говорила на русском языке.

Кроме того, Милявская раньше сообщила, что очень любит Россию и никуда из нее уезжать не собирается, вопреки последним слухам.

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