Лолита в Крыму показала рыхлый целлюлитный зад

Лолита Милявская / Instagram

Певица украинского происхождения Лолита Милявская, чья мать и дочь до войны в Украине жили в Киеве, сверкнула ветхим задом в Крыму.

Певица, которая поддерживает войну в ее родной Украине, вышла на сцену в белой удлиненной рубашки, из-под которой выглянули зеленые трусы.

"Лолита в Крыму сверкнула рыхлым задом", - написал Телеграмм-канал "Не Малахов" и показал и фото самого целлюлитного зада.

Напомним, ранее певица шокировала новым признанием. Как известно, ее мама и дочь долгое время жили в Киеве. Тут она выступила с заявлением, что в столице Украины якобы побили ее мать за то, что та говорила на русском языке.

Кроме того, Милявская раньше сообщила, что очень любит Россию и никуда из нее уезжать не собирается, вопреки последним слухам.

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