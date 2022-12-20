УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Певица KRUTЬ требует дисквалифицировать победителей Нацотбора на Евровидение

20 декабря 2022, 22:33
Традиционно, вокруг Евровидения возникает множество споров.
Tvorchi
Tvorchi / пресс-служба

Финалистка Нацотбора KRUTЬ обратилась к Суспильному относительно музыкального сопровождения выступления TVORCHI в финале конкурса, а также по изданию трека "Heart Of Steel" дистрибуционным лейблом "Believe".

Как сказано на странице вещателя в Instagram, по словам KRUTЬ, в припевах группы TVORCHI звучал дабл основного вокала в прямом эфире, являющийся нарушением Правил Нацотбора.

Музыкальный продюсер Нацотбора Дмитрий Шуров отметил, что во время прослушивания эфирной записи выступления в финале TVORCHI слышна дополнительная обработка в указанных секундах, которая может быть даблом. В то же время он не считает, что такое несоответствие записи требованиям правил существенно для оценки выступления и избрания победителями TVORCHI.

"Организационный комитет учел, что ряд мелких нарушений во время Нацотбора допустили сразу несколько финалистов, однако ни одно из них не стало достаточным основанием для дисквалификации кого-либо из участников. Что касается "Believe", по словам KRUTЬ, компания продолжает работать на территории страны-агрессора. По полученной информации, Believe - это французская компания, занимающаяся дистрибуцией в Европе и Азии. Дистрибуция песен финалистов этой компанией не является нарушением правил Нацотбора. 5 из 10 финалистов Нацотбора опубликовали свои конкурсные песни через Believe, еще трое работали с ним недавно.

"Организационный комитет Евровидения принял решение, что обращение KRUTЬ не является основанием для прекращения участия TVORCHI в Нацотборе", - сообщило Суспільне.

Позже также появилось уточнение, что в трехсторонней коммуникации Суспільного, финалистов KRUTЬ и TVORCHI были разобраны замечания, которые направила KRUTЬ. Оказалось, что она не имеет никаких претензий к организации и избранию TVORCHI победителями Нацотбора на Евровидение 2023 года.

Напомним, 17 декабря, состоялся финал Национального отбора в Украине на Евровидение 2023.

Украину на Евровидении будет представлять группа TVORCHI с песней "Heart Of Steel".

Первое место по результатам голосов судей и зрителей занял тернопольский дуэт TVORCHI. Группе отдали 9 баллов судьи и 10 зрители.

Ребята выступили со взрывным треком Heart Of Steel и сразу вышли в фавориты Национального отбора.

TVORCHI уже участвовали в Нацотборе на Евровидение 2020, где выступили с сильным треком Bonfire, но первенство тогда завоевали Go_A.

Зрители отметили уникальный голос и номер солиста группы.

Вас также может заинтересовать:

Евровидение
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:14

После визита Зеленского в Бахмут: в России заявили о поездке Путина в "зону СВО"

22:44

Без Винника: Полякова перепела песню, которую исполняла в дуэте с пропавшим певцомВидео

22:33

Певица KRUTЬ требует дисквалифицировать победителей Нацотбора на Евровидение

22:32

"На графики пока не рассчитываем": в YASNO сделали тревожный прогноз по свету в КиевеВидео

22:30

Ликвидирован Тик-Ток-Овец: ВСУ закончили карьеру кадыровца-оккупанта

Реклама
22:26

Иван Яковина. Путин может посадить ГиркинаВидеоблоги

22:07

Загадка раскрыта: почему коты боятся огурцов как огняВидео

21:54

Лукашенко использовал против Путлера его же оружие - ядерноемнение

21:50

РФ стратегически проиграла войну: Резников о неудачах КремляВидео

21:46

Гиркин сравнил Зеленского и Путина, унизив российского диктатораВидео

21:41

"Питер, спасибо": украинка Елка продолжает молча развлекать россиян

21:32

Унитаз будет сиять после первого мытья: невероятно простое домашнее средство справится с ржавчиной

21:25

Перед смертью успел сказать маме "Люблю, целую, обнимаю": под Бахмутом трагически погиб молодой боец

21:15

Киркоров чуть не подрался с журналисткой из-за голубяВидео

21:11

Ребел Уилсон после каминг-аута впервые показала крошку-дочь от суррогатной матери

21:00

"Подарки" будут весь год: Резников анонсировал мощную военную помощь для УкраиныВидео

20:54

После Нового года Россия будет готова отдать Крым, а война закончится осенью 2023-го – РустамзадеВидео

20:46

"НАТО победит РФ за 3 дня": американский конгрессмен жестко высказался о "мощных" оккупантахВидео

20:31

Риски есть: РФ хочет создать ударную группировку для наступление из Беларуси – РезниковВидео

20:23

Пригожин приехал под Бахмут и вызвал Зеленского на "разборки"Видео

Реклама
20:11

Шуляк извинилась перед раненым защитником и поблагодарила всех воинов

20:10

Приметы на 22 декабря: какие 3 вещи нужно сделать всем в день Анны, чтобы успех привлечь на весь годВидео

20:10

На Рождество в Украину ворвется неожиданная погода: синоптик удивил новым прогнозомВидео

20:02

РФ получит 300 "шахедов" для убийства украинцев: Уоллес рассказал, что взамен достанется ИрануВидео

19:52

Как отбелить белые шнурки: 5 простых способов, о которых вы не догадывались

19:33

Муж Cедоковой похвастался ее промежностью

19:06

Тотальная экономия: с Нового года цены на продукты резко взлетятВидео

18:54

Как убрать лед с лобового стекла автомобиля за 5 минут: простой и безопасный способ

18:48

"РФ хочет оставить украинцев без света на Рождество": Шмыгаль предупредил о новых атаках оккупантовВидео

18:43

Борьба РФ за Бахмут бесперспективна, оккупантам светит пиррова победа — ReutersВидео

18:30

Тюнингованная невестка Оксаны Марченко похвасталась гламурной жизнью во время войны

18:16

"Самоубийство для Лукашенко": Беларусь не готова воевать с Украиной — ГУРВидео

18:00

"Здоровье уже не то": Лазарев осрамил Баскова из-за его болезниВидео

17:59

"Надо уже о земле думать": Данилов потроллил Путина, прыгнувшего с трапа в МинскеВидео

17:49

"Опасность для русских рядом": в Мариуполе партизаны подожгли база оккупантовВидео

17:44

Полдня в бомбоубежище: в ВСУ предупредили о затяжных тревогах из-за атак дронов РФВидео

17:36

Звезда сериала Зачарованные Алисса Милано показала честное фото в день своего 50-летия

17:22

"Ни в чьих интересах": Си Цзиньпин однозначно высказался насчет войны в УкраинеВидео

17:17

"Это же Дональд Трамп": 52-летний рыжий из Иванушек изменился до неузнаваемости

17:02

В Беларуси РФ перебрасывает танки и оккупантов к границе с УкраинойВидео

Реклама
16:53

Виктор Павлик признался, почему побаивается свою молодую женуВидео

16:53

"Влупили по энергосети 1000 ракет и дронов": председатель правления "Укрэнерго" назвал главную цель РФВидео

16:51

30-градусных морозов на Новый год не будет: синоптик рассказал, какой будет погода до конца годаВидео

16:42

Украина получила 2 млрд долларов грантовой помощи от США: куда направят средстваВидео

16:38

300 танков для ВСУ: Резников объяснил условие Залужного насчет нового наступленияВидео

16:36

Грудь выпала: молодая жена Цекало разделась на камеру

16:34

Атака 19 декабря стала самой масштабной: к вечеру свет будет только в трех районах Киевской областиВидео

16:31

Меган Фокс упаковала грудь в корсет и вышла в свет с возлюбленнымВидео

16:30

Технология работает до сих пор: зачем раньше клеили газеты под обои

16:20

Удары по объектам энергетики: в Брянской и Белгородской областях РФ мощная "бавовна"Видео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости телеграмНовости Харькова
Рецепты
Новый год 2023ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Синоптик
Погода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения дочериС днем рождения сына
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять