Певица KRUTЬ требует дисквалифицировать победителей Нацотбора на Евровидение

Традиционно, вокруг Евровидения возникает множество споров.

Финалистка Нацотбора KRUTЬ обратилась к Суспильному относительно музыкального сопровождения выступления TVORCHI в финале конкурса, а также по изданию трека "Heart Of Steel" дистрибуционным лейблом "Believe".

Как сказано на странице вещателя в Instagram, по словам KRUTЬ, в припевах группы TVORCHI звучал дабл основного вокала в прямом эфире, являющийся нарушением Правил Нацотбора.

Музыкальный продюсер Нацотбора Дмитрий Шуров отметил, что во время прослушивания эфирной записи выступления в финале TVORCHI слышна дополнительная обработка в указанных секундах, которая может быть даблом. В то же время он не считает, что такое несоответствие записи требованиям правил существенно для оценки выступления и избрания победителями TVORCHI.

"Организационный комитет учел, что ряд мелких нарушений во время Нацотбора допустили сразу несколько финалистов, однако ни одно из них не стало достаточным основанием для дисквалификации кого-либо из участников. Что касается "Believe", по словам KRUTЬ, компания продолжает работать на территории страны-агрессора. По полученной информации, Believe - это французская компания, занимающаяся дистрибуцией в Европе и Азии. Дистрибуция песен финалистов этой компанией не является нарушением правил Нацотбора. 5 из 10 финалистов Нацотбора опубликовали свои конкурсные песни через Believe, еще трое работали с ним недавно.

"Организационный комитет Евровидения принял решение, что обращение KRUTЬ не является основанием для прекращения участия TVORCHI в Нацотборе", - сообщило Суспільне.

Позже также появилось уточнение, что в трехсторонней коммуникации Суспільного, финалистов KRUTЬ и TVORCHI были разобраны замечания, которые направила KRUTЬ. Оказалось, что она не имеет никаких претензий к организации и избранию TVORCHI победителями Нацотбора на Евровидение 2023 года.

Напомним, 17 декабря, состоялся финал Национального отбора в Украине на Евровидение 2023.

Украину на Евровидении будет представлять группа TVORCHI с песней "Heart Of Steel".

Первое место по результатам голосов судей и зрителей занял тернопольский дуэт TVORCHI. Группе отдали 9 баллов судьи и 10 зрители.

Ребята выступили со взрывным треком Heart Of Steel и сразу вышли в фавориты Национального отбора.

TVORCHI уже участвовали в Нацотборе на Евровидение 2020, где выступили с сильным треком Bonfire, но первенство тогда завоевали Go_A.

Зрители отметили уникальный голос и номер солиста группы.

