Певец Parfeniuk сделал предложение руки и сердца известной блогерше

Украинский певец Parfeniuk (Илья Парфенюк) принял решение создать семью. Его избранницей стала популярная блогерша под ником Симбочка.
Артист сделал предложение возлюбленной в своем родном городе Каневе. Это решение, похоже, было для него спонтанным - во время вечерней прогулки он встал перед девушкой на одно колено, а в качестве обручального кольца использовал кольцо для ключей. Об этом певец рассказал в своих соцсетях.
Любопытно, что Парфенюк и Симбочка обручились еще в июле. Почему пара тянула с объявлением о помолвке четыре месяца - неизвестно.
Впрочем, вероятно, что таким образом влюбленные хотели насладиться своим счастьем наедине и избежать хейта, ведь Парфенюк сейчас лишь взбирается на звездный Олимп украинского шоу-бизнеса, а Симбочка, кроме многотысячной армии поклонников, имеет значительное количество недоброжелателей.
Ранее ведьма Мария Тихая рассказала, что Вера Брежнева не вернется к Константину Меладзе, который променял ее на другую. Сердце певицы якобы несвободно.
Также 53-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл спровоцировала слухи про свою помолвку - недавно "Черная пантера" вышла в свет с кольцом с огромным драгоценным камнем на безымянном пальце.
Другие новости:
- Не будет жить с тем, кто не платит: Седокова ушла от мужа
- Неожиданная свадьба: известная украинская певица тайно вышла замуж за иностранца
- Лидер группы Скай высказался про развод с женой, которая обвинила его в абьюзе