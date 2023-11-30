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Певец Parfeniuk сделал предложение руки и сердца известной блогерше

Анна Подгорная
30 ноября 2023, 13:14
Парфенюк и Симбочка долгое время скрывали, что их отношения вышли на новый уровень.
Parfeniuk, Симбочка
Parfeniuk и Симбочка обручились / коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, t.me/simbochkk

Украинский певец Parfeniuk (Илья Парфенюк) принял решение создать семью. Его избранницей стала популярная блогерша под ником Симбочка.

Артист сделал предложение возлюбленной в своем родном городе Каневе. Это решение, похоже, было для него спонтанным - во время вечерней прогулки он встал перед девушкой на одно колено, а в качестве обручального кольца использовал кольцо для ключей. Об этом певец рассказал в своих соцсетях.

Любопытно, что Парфенюк и Симбочка обручились еще в июле. Почему пара тянула с объявлением о помолвке четыре месяца - неизвестно.

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Впрочем, вероятно, что таким образом влюбленные хотели насладиться своим счастьем наедине и избежать хейта, ведь Парфенюк сейчас лишь взбирается на звездный Олимп украинского шоу-бизнеса, а Симбочка, кроме многотысячной армии поклонников, имеет значительное количество недоброжелателей.

Ранее ведьма Мария Тихая рассказала, что Вера Брежнева не вернется к Константину Меладзе, который променял ее на другую. Сердце певицы якобы несвободно.

Также 53-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл спровоцировала слухи про свою помолвку - недавно "Черная пантера" вышла в свет с кольцом с огромным драгоценным камнем на безымянном пальце.

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