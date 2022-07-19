Переживала за Украину: каким было последнее видео Русланы Писанки

Руслана Писанка / instagram.com/pisankaruslana

Легендарная украинская актриса и телеведущая, которая скоропостижно скончалась в ночь на 19 июля Руслана Писанка, сильно переживала за Украину, которую систематически уничтожает россия.

В частности, она всячески поддерживала ее, даже на своем последнем видео, которое она разместила в Instagram еще 27 марта.

Писанка разместила анонс благотворительного мероприятия Save Ukraine.

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"Мы должны сберечь нашу Украину и мы должны сделать это вместе. До, во время, и после марафона, мы будем собирать деньги на гуманитарные потребности Украины, которую хочет захватить россия и хочет забрать нашу свободу, которую мы никому не отдадим", - говорила она.

Напомним, 19 июля стало известно о смерти легендарной украинской актрисы Русланы Писанки, которая боролась с серьезной болезнью в Германии.

По словам ее коллег, артистка была вынуждена выехать после начала военного вторжения россии, чтобы "продолжить свою собственную борьбу".