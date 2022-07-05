Переворота в России не будет: Брэнсон назвал единственный способ завершить войну в Украине

Брэнсон назвал единственный способ завершить войну в Украине / Офис президента

Британский миллиардер и основатель корпорации Virgin Ричард Брэнсон считает, что переворота в РФ в ближайшее время не будет. Причиной этому он назвал отсутствие смелости у российских бизнесменов.

В интервью "Фактам" Брэнсон заявил, что единственный способ завершить войну – отбросить оккупантов назад.

"Я говорил с владельцами бизнеса, чтобы сформировать письмо, создать группу. Но я, честно говоря, не думаю, что они достаточно смелые, чтобы это сделать, и последствия для них были существенные. Когда-то это настанет, я надеюсь", – сказал Брэнсон.

Бизнесмен уверен, что Украина способна вытеснить оккупантов из страны с помощью необходимого оружия. Также в этом должны помочь санкции.

Читайте такжеТихий переворот в России: что указывает на то, что Путина выводят из игры"Единственный способ завершить эту войну, это если Украина начнет отбрасывать россиян назад. И тогда в один день можно будет достичь мирного соглашения. Но этого не произойдет, пока Путин чувствует, что у него есть преимущество", – подчеркнул Брэнсон.

Напомним, в конце января британский миллиардер и основатель корпорации Virgin Ричард Брэнсон призвал лидеров бизнеса объединиться и отстоять суверенитет Украины на фоне российской агрессии.

В частности, Брэнсон заявил о необходимости послать четкий сигнал России и ее президенту Владимиру Путину, что агрессия всегда неприемлема.

Читайте также: