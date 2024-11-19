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"Печальное прощание": королева Камилла потеряла свою любимицу из-за рака

Элина Чигис
19 ноября 2024, 00:25
481
Королева переживает большую потерю.
король Чарльз, королева Камилла
Королева Камилла простилась с любимой собакой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, королевская семья

Читайте подробно:

  • Умерла любимая собака королевы Камиллы
  • От чего умерла Бет

У членов королевской семьи часто бывают домашние питомцы, для королевы Камиллы любимицей была собака Бет.

Но, как сообщили в соцсетях представители Букингемского дворца, Бет умерла в возрасте 13 лет. Собака была породы джек-рассел-терьер и ее королева взяла из приюта собак и кошек Беатерси в 2011 году.

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Причиной смерти Бет стала онкология, которую так и не удалось вылечить.

"Печальное прощание с Бет, любимой компаньонкой королевы, которая приносила столько радости, то ли на прогулках, то ли помогая в выполнении служебных обязанностей, то ли свернувшись калачиком у костра", – написали в посте о печальном известии.

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Отметим, как сообщал Главред, в Сети уже придают сомнению искренность чувств первой леди США Мелании Трамп к ее мужу. Все дело в том, что Дональд Трамп поблагодарил жену за поддержку, но в ответ она подставили щеку мужу для поцелуя, а не губы.

А также украинская танцовщица Илона Гвоздева призналась, что поправилась на 13 кг и чувствует себя счастливой. Также стало известно, что сейчас она 67 кг.

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Кто такая королева Камилла?

Королева Камилла (Камилла Паркер-Боулз) - королева Великобритании, вторая жена Чарльза III, коронованная вместе с ним 6 мая 2023 года. С 2005 по 2022 годы носила титул герцогини Корнуольской и принцессы Уэльской (второй титул не использовала). С сентября 2022 года и до мая 2023 была королевой-консортом.

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