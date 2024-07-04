Парижские каникулы: Потап отправился на отдых с сыном

Алексей Потапенко показал, как проводит время с сыном-подростком.

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Потап новости - Потап прилетел в Париж с сыном / коллаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap

Украинский певец и музыкальный продюсер Потап продолжает развивать свой бизнес за границей. На сей раз артист оказался в Париже.

Правда, эта командировка теперь больше напоминает отпуск, ведь компанию Потапу составил его единственный сын Андрей. Вместе с подростком музыкант гуляет по французской столице, посещает достопримечательности, играет в баскетбол.

Снимками с отдыха Потап поделился в своем блоге в Instagram. Похоже, и отец, и сын рады воспользоваться возможностью провести вместе летние каникулы.

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Обычно фото Потапа с его заграничных вояжей нещадно критикуют в комментариях, однако под снимком с его сыном можно заметить в основном положительные пожелания.

Потап новости - Потап прилетел в Париж с сыном / коллаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap

Кто такой Потап? Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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