Парижские каникулы: Потап отправился на отдых с сыном

Украинский певец и музыкальный продюсер Потап продолжает развивать свой бизнес за границей. На сей раз артист оказался в Париже.
Правда, эта командировка теперь больше напоминает отпуск, ведь компанию Потапу составил его единственный сын Андрей. Вместе с подростком музыкант гуляет по французской столице, посещает достопримечательности, играет в баскетбол.
Снимками с отдыха Потап поделился в своем блоге в Instagram. Похоже, и отец, и сын рады воспользоваться возможностью провести вместе летние каникулы.
Обычно фото Потапа с его заграничных вояжей нещадно критикуют в комментариях, однако под снимком с его сыном можно заметить в основном положительные пожелания.
Кто такой Потап?
Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".
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Ранее стало известно, что украинской актрисе Наталке Денисенко стало плохо на съемках. Звезде на июльской жаре пришлось сниматься в зимней одежде, из-за чего она получила тепловой удар.
Также публицист, музыкант и общественный деятель Виталий Капранов назвал виновного в смерти его брата-близнеца Дмитрия, который умер в апреле в возрасте 56 лет.
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