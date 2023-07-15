Папина дочка, которой очень сложно: подруга Саши Зеленской рассказала о дочери президента

Близкая подруга Саши Зеленской рассказала о сложностях, с которым сталкивается молодая девушка.

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У детей было нормальное детство до прихода России / Instagram/olenazelenska_official

Дочь Елены Кравец Мария рассказала о дочери президента Украины Владимира Зеленского - Саше.

По информации ТСН, сегодня Саша Зеленская празднует свой день рождения - ей исполняется 19 лет.

Мария поведала, что близко общалась с Зеленской, они были как бы отдельной командой, "дети Квартала". "У нас была такая компания детей "Квартала" и мы все были законектчены друг с другом. Наши родители были всегда вместе и мы были всегда вместе. Я вспоминаю это как время легкости, беззаботности, я все это с теплом вспоминаю. Все хотели с ней играть и дружить, и это как-то чувствовалось. В ее сторону всегда преимущество, в хорошем смысле. С ней всегда было интересно", - говорит Мария Кравец. Но наступила война и теперь Саше Зеленской приходится нелегко. Из-за полномасштабного вторжения России в Украину, ей пришлось прекратить вести свои социальные сети, а также она практически не видит своего отца.

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"Зная их семью как-то, мне сложно представить, как у них все изменилось внутри семьи. Она была больше папина дочь. Она очень сильно любит своих родителей. Но между Владимиром и ею была очень тесная связь. То, что сейчас происходит очень для нее сложно, как и для нас всех", – рассказала Мария.

Она также пожелала Саше кайфовать от жизни. "Она очень добрая девочка, очень светлая. Я желаю мира, мира твоей семьи, хочется, чтобы ты кайфовала от этой жизни, настал мир и ничего не бойся, все получится", — сказала Мария.

Напомним, ранее Олеся Железняк пришла на программу слабослышащего пропагандиста Бориса Корчевникова, где принялась анализировать, каким был Зеленский. Так, по словам путинистки, она не понимает, что произошло с Зеленским и отчего же он так изменился.

Ранее Первая леди страны Елена Зеленская поведал в интервью американским журналистам, как с детьми убегала от войны.

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